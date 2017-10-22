(داعش) يستهدف مواقع للثوار جنوب دمشق بالغازات السامة

عبادة الشامي: كلنا شركاء

بدأت اشتباكاتٌ عنيفةٌ ظهر اليوم الأحد (2 تشرين الأول/أكتوبر)، بين فصائل الجيش الحر في جنوب دمشق المحاصر، وتنظيم “داعش”، في الجبهات الفاصلة بين بلدة يلدا ومخيم اليرموك.

واندلعت الاشتباكات بالأسلحة الفردية والمتوسطة بعد هجوم عنيف شنه مقاتلو “داعش” على نقاط الثوار في المستشفى الياباني والمسبح.

مصدر في مدينة الحجر الأسود المعقل الرئيسي للتنظيم أكّد لـ (كلنا شركاء) مقتل ثمانية عناصر لـ “داعش”، ثلاثة منهم أثناء اقتحامهم نقطة المدرسة ظهر يوم الجمعة الماضي تزامناً مع صلاة الجمعة، وخمسة عناصر لقوا حتفهم في اشتباكات اليوم، بالإضافة إلى خمسة عشر مصاباً في صفوف التنظيم يتم معالجتهم في مستشفى فلسطين بمخيم اليرموك.

وفي المقابل قضى اثنان من الجيش الحر، “قيادي في جيش الإسلام، ومقاتل في كتائب أكناف بيت المقدس”، وخمسة جرحى، خلال المواجهات مع التنظيم.

كما وصل مساءً عشرة حالات اختناق وغثيان وغياب عن الوعي إلى المستشفى الوحيدة في بلدة يلدا، نتيجة استهداف “داعش” مواقع الاشتباكات مع الثوار في نقطتي “المستوصف” و”المستشفى” بقنابل تحوي غازات سامّة، يُرجح أنّها غاز السارين.

وما زال مقاتلو “داعش” يحاولون سحب جثتين لعناصر التنظيم في نقطة المستشفى دون تحقيق ذلك.

وما زال حاجز العروبة الواصل بين مناطق سيطرة الجيش الحر في بلدات “يلدا وببيلا وبيت سحم” ومناطق سيطرة “داعش” في أحياء “الحجر الأسود والعسالي والتضامن ومخيم اليرموك” مُغلقاً لليوم السادس على التوالي، نتيجةً لإصابة شخصين برصاص قناصة “داعش” ظهر يوم الإثنين الماضي.