فقدان المازوت (الأنباري) من أسواق درعا… أسبابه ونتائجه

أغيد الرفاعي: كلنا شركاء

فُقد المازوت (الأنباري) من المناطق المحررة في الجنوب السوري خلال الأسابيع الماضي، ما أدى لارتفاع أسعار المازوت (الحكومي) في المناطق المحررة، فالمازوت (الأنباري) القادم من مناطق سيطرة تنظيم (داعش) شمال شرق سوريا كان يُشكل معظم استهلاك المناطق المحررة من المازوت خلال السنوات الماضية، وقد كان الطلب عليه يرتفع بشكل ملحوظ خلال فصل الشتاء كونه الأرخص ثمنا.

سيطرة النظام على البادية

فيصل الرفاعي تاجر محروقات من درعا، قال إن المازوت (الأنباري) فُقد من أسواق المناطق المحررة منذ مطلع شهر أيلول/سبتمبر الماضي، وذلك عقب إحكام قوات النظام سيطرتها على البادية السورية، وبالتزامن مع انسحابات تنظيم (داعش) من شمال شرق سوريا.

وأضاف الرفاعي في حديث لـ (كلنا شركاء) أن فقدان المازوت (الأنباري) من أسواق الجنوب أدى لارتفاع ثمن اللتر من المازوت (الحكومي) إلى 550 ليرة سورية، بعد أن كان يصل ثمن اللتر في السنوات الثلاث الماضية إلى 350 ليرة سورية، بينما كان ثمن اللتر من المازوت (الأنباري) لا يتجاوز الـ 225 ليرة سورية.

الأهالي يدفعون الثمن

وأشارت أم أحمد، وهي سيدة من ريف درعا الشرقي، إلى أن العائلة كانت تحتاج مبلغ 150 ألف ليرة سورية، ثمن مستلزمات تدفئة في السنوات الماضية وسطيا، كون معظم الأسر في المناطق المحررة كانت تعتمد على المازوت (الأنباري) لتشغيل وسائل التدفئة.

وأضافت أم أحمد في حديث لـ (كلنا شركاء) أنه في ظل انقطاع الإمداد من المازوت (الأنباري)، تضاعف المبلغ المطلوب لتأمين المحروقات، إلى 350 ألف ليرة سورية، كون متوسط احتياج الأسرة هو 700 لتر من المازوت خلال فصل الشتاء.

وقالت إن البدائل المتاحة هي (الحطب) ويبلغ ثمن الطن 130 ألف ليرة سورية، ومتوسط احتياج الأسرة هو 2 طن خلال فصل الشتاء، ما يعني أنها بحاجة لمبلغ 270 ألف ليرة سورية، بينما (الغاز) خارج القائمة نتيجة عدم توفره طوال الوقت والتفاوت الكبير بأسعاره في أسواق المناطق المحررة.

النظام هو المستفيد

وأكد الناشط عبد الرحمن الزعبي لـ (كلنا شركاء) أن هامش فرق مبيع المازوت (الحكومي) بين المناطق الخاضعة لسيطرة النظام والمناطق المحررة هو 350 ليرة سورية، أي أنه بنسبة زيادة تصل إلى 200 في المئة، وهذا الهامش يذهب لضباط النظام وقادة الميلشيات الموالية له في محافظة السويداء، كون جميع المحروقات الداخلة إلى المناطق المحررة من محافظة درعا تأتي عن طريق مهربين يتبعون للنظام بشكل حصري.

وأضاف أن ضباط النظام تمكنوا من تعويض خسائرهم من انقطاع المازوت (الأنباري) الذي كان يدخل للمناطق المحررة عن طريقهم من خلال رفع سعر لتر المازوت (الحكومي) من 350 ليرة سورية إلى 550 ليرة سورية.