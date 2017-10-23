ملاحظاتٌ في تشييع السفاح (زهر الدين)

مضر الزعبي: كلنا شركاء

نجح نظام بشار الأسد بشكلٍ منقطع النظير بالترويج للعميد السفاح (عصام زهر الدين) خلال السنوات السبع الماضية، كأحد أبرز وجوه الطائفية في سوريا، وحتى بعد مقتله واصل النظام اللعب على وتر الطائفية، مستغلاً إجرام زهر الدين، بهدف إذكاء نيران الفتنة الطائفية بين السوريين، فتشييع السفاح حمل معه مجموعةً من الرسائل المبطنة للسوريين.

صورةٌ مخالفةٌ للسويداء

وقال الناشط سامي الأحمد إن النظام جنّد أكثر من 10 آلافٍ من مقاتلي الميلشيات الموالية له للمشاركة بتشييع العميد (عصام زهر الدين)، وذلك بالتزامن مع طلب المؤسسات التابعة له من العاملين في القطاع العام المشاركة بالتشييع.

وأضاف الأحمد في حديث لـ (كلنا شركاء) أن النظام كان يهدف من هذا التشييع إلى إظهار الالتفاف الشعبي حوله، ولاسيما عقب أحداث المحافظة خلال الأسابيع الأخيرة، والتي أظهرت تورط قادة الأجهزة الأمنية في المحافظة بالفلتان الأمني، وحصار هيبة النظام.

تشييعٌ بصورةٍ طائفية

عمر عزام، أحد أهالي السويداء، أكد أن النظام كان حريصاً على تغييب الجانب الرسمي في تشييع العميد (عصام زهر الدين)، وفي المقابل سمح للمشيعين برفع رايات (التوحيد) الخاصة بـ (الدروز)، وذلك بهدف إظهار التشييع على أساس طائفي.

وأضاف عزام في تصريح لـ (كلنا شركاء)، أن النظام حتى وقت قريب كان يمنع على أهالي السويداء رفع الرايات الخاصة بهم، وبشكل مفاجئ سمح لهذه الرايات بالظهور في تشييع الضابط الأبرز لديه في محافظة السويداء، مما يعكس رغبة النظام بإخراج مشهد تشييع زهر الدين على أساس طائفي.

وأشار إلى أن النظام عمل خلال السنوات السبع الماضية على إظهار زهر الدين بالمظهر الطائفي، لزج (دروز) سوريا في الصراع، ولم يتخلى عن هذه السياسة حتى بعد مقتله.

للمرة الأولى في “سوريا الأسد”

وقال الناشط خالد القضماني لـ (كلنا شركاء)، إن تشييع العميد (عصام زهر الدين) هو الأول من نوعه لضابط في قوات النظام خلال سنوات حكم عائلة الأسد، فنظام آل الأسد كان طوال الوقت يرفض فكرة إظهار أية شخصية في سوريا بمظهر القائد، ولكن تم التجاوز في حالة العميد زهر الدين.

وأوضح القضماني أن زهر الدين لم يكن الرتبة الأعلى التي تُقتل خلال سنوات الحرب، ولم يكن الشخصية الأقرب لنظام الحكم التي لقيت مصرعها، ومع ذلك فإن تشييعه كان مختلفاً بكل المقاييس عن باقي القتلى في قوات النظام، بما فيهم (آصف شوكت، ورستم غزالي، وهشام بختيار، وجامع جامع).

المفتي يزوّر الحقائق

مفتي النظام (أحمد بدر الدين حسون) كان له كلمة في تشييع السفاح (زهر الدين)، حاول من خلالها تزوير الحقائق، وقال للحضور: “يوم قالوا لكم أبناء جبل العرب يقاتلون في جبل العرب، قلتم لا سلطان باشا الأطرش دافع عن حلب يوما”.

وأكد الناشط سامي الأحمد لـ (كلنا شركاء) أن الطّيف الأوسع من أبناء محافظة السويداء يرفضون معارك النظام ضد السوريين، وهذا ما يفسر وجود 45 ألف شاب متخلف عن الخدمة في قوات النظام.

وأضاف أن المفتي لا يعلم بأن رأس نظامه هو من أصدر مرسوم خدمة أبناء السويداء في محافظتهم في العام 2015، بهدف استقطاب العدد الأكبر من أبناء المحافظة.