ليش مستعجلين… مجمع (يلبغا) بدمشق جاهزٌ للاستثمار بعد 44 عاماً

محمد كساح: كلنا شركاء

(بكير) … بهذه الكلمة استقبل سكان العاصمة ما أعلتنه مديرية أوقاف دمشق عن طرحها مجمع “يلبغا” – الذي بدأت حكومة النظام ببنائه منذ قرابة 40 سنة – للاستثمار بمزاد علني يبدأ من ثلاثة مليارات ليرة سورية .

في عام 1973 شرعت مؤسسة الإسكان العسكرية ببناء المجمع لكن العملية توقفت لأسباب كثيرة منها نقص مواد البناء وظهور مياه جوفية خلال عملية الحفر.

ومع مرور الزمن تحول المبنى الضخم المؤلف من 11 طابقا إلى مكان (أثري) وفقا لتعبير البعض وكان هذا المبنى العريق ينتظر إتمام عملية بنائه التي وصلت كلفتها إلى 700 مليون ليرة وفقا لتقارير صحفية.

لا يمكن أن يفوت سكان دمشق هذه القضية التي توارثوا مشاهدتها أبا عن جد . “أحلى بند : نفقات نشر الإعلان على عاتق من يرسو عليه المزاد”، يعلّق أحد هؤلاء بينما تابع قائلا “مزاد بيبدأ بـ3 مليار وعم يشارطوه ع كلفة الإعلان، وبناء بنص العاصمة موقف من دهر مو فارقة معن”.

البعض اقترح إدخال مجمع يلبغا في كتاب غينس لأطول مدة بناء هرم ومن المؤكد أنه سيربح على اعتبار أن “هرم خوفو تعمر في 20 سنة بينما لا يزال المجمع على حاله منذ أكثر من ثلاثين سنة “.

موجة الاستهزاء وصلت بالبعض للتساؤل “3 مليارات؟؟؟ لبناء عمرو شي76 سنة، ما في ولا واحد بالوزارة فيو مخ يعني؟؟؟ مين هالـ …. يلي بدو يستثمرو”.

في حين قال أحد متابعي الخبر “ليش الاستعجال ؟؟ لسى ابن ابن ابني ما شافو ع الوضع الراهن … طولوا بالكم شوي بس شي 50 سنة تانيين”.