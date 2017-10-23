اغتيال قياديين في (تحرير الشام) بحماة وإدلب

رشا دالاتي: كلنا شركاء

نعى ناشطون في مدينة قلعة المضيق بريف حماة، القائد العسكري في “جيش الفاروق” المنضوي في هيئة “تحرير الشام”، فيما عثر أهالي مدينة معرة النعمان على جثة قياديٍّ آخر في الهيئة.

وقال مراسل “كلنا شركاء” في حماة، إن القيادي سعيد نصرالله، قائد “جيش الفاروق” فارق الحياة متأثراً بجراحٍ أصيب بها جراء انفجار لغم في ريف حماة الشرقي، حيث تخوض الهيئة من نحو أسبوعين معارك ضد تنظيم “داعش”.

وأوضح مراسلنا أن نصر الله سبق أن فقد ثلاثة من أشقائه قضوا خلوا السنوات الماضية.

في السياق، عثر أهالي مدينة معرة النعمان في ريف إدلب على جثة ملقاة في الحقول الزراعية المحيطة في المدينة، بحسب مراسلنا في إدلب، الذي أشار إلى أن الدفاع المدني حدد هوية صاحب الجثة ليتبين أنها للقيادي أيضاً في “تحرير الشام”، حسن بكور الملقب (أبو عبد الرحمن الحموي) وهو من أبناء مدينة كفرزيتا في ريف حماة الشمالي.