طيرانٌ مجهولٌ يغير على مواقع (جيش خالد) غرب درعا

أغيد الرفاعي: كلنا شركاء

استهدف الطيران الحربي صباح اليوم الاثنين 23 تشرين الأول/أكتوبر، مواقع لجيش (خالد بن الوليد) المرتبط بتنظيم (داعش)، في منطقة (حوض اليرموك) غرب درعا، للمرة الأولى منذ شهر تموز/يوليو الماضي.

وقال الناشط أحمد الديري قال لـ (كلنا شركاء) إن طيراناً حربياً مجهول الهوية استهدف بعدد من الغارات مقار “جيش خالد” بالمقربة من المسجد الجديد في بلدة (سحم الجولان) الخاضعة لسيطرة الأخير.

وأضاف أن الموقع المستهدف يعتبر غرفة عمليات جيش خالد، التي تحاول اقتحام بلدة (حيط) القريبة منذ أيام، وتحشد مقاتليها على مشارف بلدة (سحم) القريبة.

هذا الاستهداف بالطيران الحربي لمواقع “جيش خالد” هو الرابع من نوعه خلال الأشهر الماضية، فقد استهدف الطيران الحربي بوقت سابق مواقع لجيش خالد في بلدات (الشجرة وجلين) ثلاث مرات وفي كل مرة كان يتم قتل قائد الجيش، حيث قتل خلال شهري حزيران/يونيو و تموز يوليو كل من (أبو محمد المقدسي وأبو هاشم الرفاعي وأبو تيم انخل)، الذين تناوبوا على قيادة “جيش خالد”.