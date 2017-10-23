(تحرير الشام) تتبنى قتل ضباطٍ وجنودٍ… لماذا ادعى النظام مقتلهم في مكانٍ آخر؟

غيث علي: كلنا شركاء

أعلنت هيئة “تحرير الشام” اليوم الاثنين مسؤوليتها عن مقتل سبعة ضباط وعناصر من القوات الخاصة في قوات النظام بريف اللاذقية الشمالي، حيث وقعوا بكمينٍ لعناصر الهيئة.

ونقلت وكالة إباء المقربة من “تحرير الشام” عن مصدر عسكري في الهيئة قوله إنّ مجموعة من قوات النظام كانت تنفذ مهمة استطلاع على محاور منطقة عين عيسى بريف اللاذقية الشمالي، عندما وقعت في كمينٍ لعناصر الهيئة ما أدى لمقتل سبعة بينهم ضابطين.

وتقع منطقة عين عيسى الجبلية على خط تماس بين كتائب الثوار وقوات النظام في ريف اللاذقية الشمالي، وهي منطقة مشمولة باتفاقية “خفض التصعيد” الموقعة في أستانة بضماناتٍ روسية، ويبدو أن هذا السبب كان وراء إعلان مصادر مقربة من حكومة النظام بأن القتلى سقطوا في محيط بلدة ربيعة في عمق مناطق النظام بجبال التركمان، وهي بلدة غير مشمولة بالاتفاقية، كونها من مناطق النظام.

وتفيد رواية المصادر الإعلامية المقربة من النظام بأنّ القتلى وهم (ثلاثة ضباط وأربعة عناصر) سقطوا جراء هجومٍ لـ “المسلحين” على بلدة ربيعة في ريف اللاذقية الشمالي، وهذه البلدة تقع على بعد أكثر من 10 كيلومترات في طرق جبلية وعرة، بحسب مراسل “كلنا شركاء” في المنطقة.

وأوردت صفحة “الجندي السوري” الموالية للنظام أسماء ثلاثة ضباطٍ وأربعة عناصر لقوا مصرعهم في اللاذقية أيضاً وهم “الملازم اول عمار حسن والملازمين محمد صالح وسامر حيدر، وعلي سلامة، وعصام محمد، ورامي أحمد، وعمر عموري”، من مرتبات القوات الخاصة.