جعجع يلوّح باستقالة وزرائه إذا عادت العلاقات مع (بشار الأسد)

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لوّح رئيس حزب “القوات اللبنانية” باستقالة وزرائه في حال “بلغت الخروقات حدَّ عودة العلاقات مع نظام الأسد واستمرار محاولات تمرير المناقصات المشبوهة”.

وشدد جعجع في لقاء مع مناصري حزبه في مدينة ملبورن الأسترالية، على أن حزبه يمر بمرحلة ذهبية، على حدّ تعبيره، باعتبار أنها (القوات) من المكونات الفاعلة والمؤثرة في لبنان، والدليل أنه كان لها الدور الأكبر في انتخابات ​رئاسة الجمهورية​.

كما شرح جعجع كيف يقوم حزب “القوات” بالمواجهة السياسية ضد ما أسماها “دويلة ​حزب الله”​ التي “تصادر قرار الدولة الاستراتيجي وقرار السلم والحرب”.