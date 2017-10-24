(تحرير الشام): مستعدون لحماية أي صحفي يودّ دخول (المحرر)

زيد المحمود: كلنا شركاء

أبدت “هيئة تحرير الشام” استعدادها لتأمين حماية “جميع الصحفيين الأحرار حول العالم”، وقال مسؤول العلاقات الإعلامية إنهم يوجهون رسالة شكر لكل من يقدم الجهود التي تنقل وتغطي الصورة الحقيقية للثورة السورية.

وقال المسؤول في الهيئة في بيانٍ على قناته في “تيليغرام”، “نوجه دعوة لجميع الصحفيين الأحرار حول العالم ونعلن عن استعدادنا لتقديم كافة المساعدات اللازمة للمساهمة في إتمام المشاريع الإعلامية التي تظهر للعالم كله المجازر المرتكبة بحق شعبنا والمطالب العادلة التي ينادي بها”.

وتوجه بالشكر إلى “الإدارة المدنية للخدمات والقوة التنفيذية في مدينة إدلب” على جهودهم المبذولة لتوفير “الأجواء المناسبة للعمل الصحفي الحر داخل المناطق المحررة”.

وأضاف قائلاً “يقع على عاتقنا تأمين الحماية وتسهيل الإجراءات حتى يتمكنوا من القيام بعملهم ومهمتهم الإعلامية على النحو الأمثل”.

وأفاد مراسل “كلنا شركاء” في إدلب أن “الإدارة المدنية للخدمات” أصدرت السبت، قراراً يقضي بعدم التّعرض للإعلاميين في المحافظة. وطلب مدير الإدارة المدنية للخدمات المقرّبة من “هيئة تحرير الشّام”، المهندس “محمد الأحمد”، من القوة التنفيذيّة في محافظة إدلب، عدم التّعرّض لمراسلي القنوات والوكالات الإعلاميّة، سواء كان الإعلامي يحمل تصريحاً بالتصوير للعمل الإعلامي أم لا.