موسكو: هناك مساعٍ لجعل الرقة عاصمةً لسوريا ثانية

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أبدت موسكو عدم ارتياحها وقلقها إزاء سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة أميركياً على مدينة الرقة، وحاولت وزارة الدفاع الروسية التقليل من شأن هذا التطور، بعد أن رحبت الخارجية الروسية، بخجل، بتحرير المدينة.

وقالت صحيفة “الشرق الأوسط” إن موسكو تستعد للمرحلة القادمة على خلفية التقدم في المعارك ضد «داعش» والتركيز على جهود التسوية السياسية، وبرزت مؤشرات في هذا السياق تؤكد أن موسكو متمسكة ببناء سوريا فيدرالية مستقبلاً.

وأثارت التصريحات الأميركية عقب السيطرة الرقة حفيظة موسكو، وقال إيغر كوناشينكوف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية في تصريحات صحفية إن كلام ممثل البنتاغون حول “تحرير الولايات المتحدة والتحالف الدولي 87 في المائة من الأراضي التي كانت تحت سيطرة «داعش» في سوريا”، أثار الدهشة في موسكو. وذهب إلى التقليل من شأن تحرير المدينة، بقوله: «تثير الدهشة كذلك التصريحات الأميركية بأن تحرير الرقة شكّل لحظة حاسمة في المعركة ضد تنظيم داعش».

وأضاف أن “واشنطن تظن على ما يبدو أن الإرهابيين لا يسيطرون في سوريا على منطقة، سوى الرقة، المدينة الريفية التي كان يعيش فيها قبل الحرب 200 ألف نسمة، ومع بداية عملية التحالف لتحريرها لم يزد عدد سكانها على 45 ألف نسمة”.

واتهم كوناشينكوف الولايات المتحدة والتحالف الدولي، باعتماد سياسة التدمير الشامل في تحرير الرقة مدعياً أن النظام والقوات الجوية الروسية لم يفعلا الأمر ذاته، فلم تُدمَّر مدينة دير الزور.

وفي الوقت ذاته قال كوناشينكوف إن إعلان دول غربية تخصيص تمويل عاجل لمدينة الرقة يستدعي الحذر في وزارة الدفاع الروسية. واتهم الولايات المتحدة والعواصم الأوروبية برفض مناشدة روسية لإرسال مساعدات إلى من يحتاج إليها في كل المناطق في سوريا، دون تقسيم «سيئ» و«جيد». وقال إن استعجال الغرب في تقديم المساعدة للرقة الآن، يعود إلى «الرغبة في إخفاء آثار القصف الوحشي لطيران التحالف الدولي والأميركيين بسرعة، الذي دفن تحت الأنقاض في الرقة آلاف المدنيين المحرَّرين من تنظيم داعش الإرهابي».

ورأى السيناتور فرانتس كلينتسيفيتش، النائب الأول لرئيس لجنة المجلس الفيدرالي لشؤون الدفاع، أن الغرب يسعى عبر تخصيص أموال للمساعدات الإنسانية للرقة، إلى إنشاء مركز جديد في سوريا خارج عن سيطرة بشار الأسد، ووصف المساعدات الأميركية العاجلة إلى المدينة بأنها «مثال على ازدواجية معايير السياسة الأميركية في سوريا، ومثال على التقسيم ما بين (جماعتنا) و(غرباء)».

واعتبر السيناتور الروسي عن اتقاده أن هذا كله ينطوي على محاولة انفصالية وتحويل الرقة إلى مركز سوريا ثانية، سوريا غير خاضعة لبشار الأسد، وعبّر عن قناعته بأن «الأموال تم تخصيصها لهذا الغرض تحديداً، أما إعادة الحياة السلمية إلى المدينة فليس أكثر من مبرر».