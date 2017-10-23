(تحرير الشام) تُضيّق الخناق على (داعش) شرق حماة

رشا دالاتي: كلنا شركاء

أعلنت هيئة تحرير الشام اليوم الإثنين (23 تشرين الأول/أكتوبر)، استعادتها السيطرة على قريةٍ جديدةٍ في ريف حماة الشرقي، بعد معارك مع تنظيم “داعش”.

ونقلت وكالة “إباء” المقربة من هيئة تحرير الشام عن مصدر عسكري في الهيئة قوله إن عناصر الهيئة استعادوا السيطرة على قرية “أبو لفة” شرق حماة، مشيراً إلى هروب عناصر تنظيم “داعش” منها بعد اقتحام عناصر الهيئة للقرية.

وكانت قد أعلنت الهيئة أمس سيطرتها على أربع قرى في المنطقة وهي: (الشحاطية، وجب أبيض، والطرفاي، والخفية)، بعد طرد تنظيم “داعش” منها.

وبهذا التقدم تكون هيئة تحرير الشام قد ضيقت الخناق على عناصر التنظيم الذي أعلن في 9 تشرين الأول الجاري سيطرته على 13 قرية في ريف حماة الشمالي، ضمن معركة أطلق عليها “غزوة أي محمد العدناني”، في حين اتهمت الهيئة النظام بتسهيل مرور عناصر التنظيم إلى المنطقة بآلياتهم، لتشنّ عقبها هجمات متتابعة استعادت خلالها معظم المنطقة التي خسرتها.

وفي السياق، نعى ناشطون في مدينة قلعة المضيق بريف حماة، القائد العسكري في “جيش الفاروق” المنضوي في هيئة “تحرير الشام”، وقال مراسل “كلنا شركاء” في حماة، إن القيادي سعيد نصر الله، قائد “جيش الفاروق” فارق الحياة متأثراً بجراحٍ أصيب بها جراء انفجار لغم في ريف حماة الشرقي، حيث تخوض الهيئة من نحو أسبوعين معارك ضد تنظيم “داعش”.