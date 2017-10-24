شعراء سوريون في ألمانيا يتضامنون مع إقليم كردستان

سامية لاوند: كلنا شركاء

احتضنت صالة جمعية “هيلين” في مدينة إيسن الألمانية، يوم الأحد 22 تشرين الأول/أكتوبر، فعاليات مهرجان الشعر الكردي الذي أقامه الاتحاد العام للكتاب والصحفيين، والذي يُصادف الذكرى الثالثة والثلاثين لرحيل الشاعر الكردي “جكرخوين”، والذي توفي في مثل هذا اليوم من العام 1984.

افتتح المهرجان الذي خُصص هذا العام للتضامن مع إقليم كردستان، عريف الحفل “علوان شفان” بدعوة الجمهور النوعي الذي قدم من مدن ألمانية وهولندية للوقوف دقيقة صمت “تخليداً لأرواح الشهداء” على أنغام النشيد القومي الكردي، ليفسح المجال للكاتب والشاعر والمترجم “جميل إبراهيم” الذي قرأ كلمة الاتحاد العام للكتاب والصحفيين. حيث تحدث فيها عن الدور القومي والإبداعي والمعرفي للشاعر “جكرخوين”، كما تحدث عن التحديات التي تواجه الشعب الكردي من قبل الميلشيات التي استهدفت كركوك وغيرها من المناطق في كردستان الجنوبية، وسط صمت وتواطؤ دوليين مريبين.

وتتالى على المنبر كل من الشعراء “بافي زوزاني، بافي ألند، جان دوست، دل شيركردستاني، عبد الصمد داوود، عبد الكريم مجيد فرمانو، عبد الحفيظ عبد الرحمن، علوان شفان، فواز عبدي، هجار بوطاني، مزكين حسكو، ريبر هبون، راكان حسو، صلاح محمد، تنكزار ماريني، خورشيد شوزي، أحمد عزيز، كجا كورد).

ولوحظ على القصائد التي أُلقيت أن بعضها كان تقليدياً، كما أن بعضها الآخر كان حداثياً، وتنوعت أغراضها، ليكون الوطن والمقاومة العمود الفقري لمعظمها.

وقدم باسم الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد الكاتبان “قادو شيرين” رئيس التحرير السابق لجريدة “بينوسانو نو” الكردي و”خورشيد شوزي” رئيس تحرير جريدة “بينوسا نو” العربي جائزة المهرجان في دورته الجديدة لهذا العام للشاعرة والمترجمة والباحثة الكردية “كجا كرد” والشاعرة المكرمة.

وقال الكاتب والشاعر “إبراهيم اليوسف” لـ (كلنا شركاء): “الاتحاد الذي أطلق جوائز مهمة هي: جائزة جكرخوين- جائزة ملانوري هساري- جائزة ملا أحمد بالو- جائزة حامد بدرخان- جائزة الشهيد مشعل التمو وجائزة القلم، حول جوائزه السنوية إلى جوائز تمنح كل سنتين بسبب الأوضاع التي تمر بها سوريا”.

ويُعتبر الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد هو رابطة الكتاب والصحفيين الكرد التي تأسست في العام 2004 وغير اسمه في مؤتمر استثنائي خولته به فروع الاتحاد في العام 2016، وهو أول مؤسسة نقابة للكتاب الكرد، تأسس بعيد انتفاضة 2004 وكان من بين أعضائه البارزين: “محمد معشوق الخزنوي” و”مشعل التمو”، والشاعر الراحل “عبد الرحمن آلوجي”، بالإضافة إلى “توفيق عبد المجيد” و”ماهين شيخاني”.

وتعرض الاتحاد لانشقاق من قبل بعض الكتاب في العام 2012، كما أن اتحاد الكتاب الكرد الذي انشق عنه تعرض لانشقاق آخر في العام 2016، ليكون أحدهما بحسب تقييم بعض متابعي الشأن الثقافي قريباً من الإدارة الذاتية، ويرأسه الكاتب “دلاور زنكي” وتدير الطرف الآخر المقرب من أربيل والبارتي الديمقراطي الكاتبة “وزنة أوسي”، والتي كانت عضواً في الاتحاد العام للكتاب والصحفيين. كما أن الاتحاد العام للكتاب والصحفيين يُعد جهة مستقلة.