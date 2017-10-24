واشنطن بوست: بعد الرقة شبح الروس والنظام يحوم حول ما تبقى من سوريا

كلنا شركاء: ترجمة ابراهيم درويش- القدس العربي

كتبت كل من كارين دي يونغ وليز سلاي تحليلاً حول الخيارات المتاحة للولايات المتحدة في سوريا. جاء فيه إن التقدم السريع للروس والميليشيات المدعومة من إيران في شرق سوريا يحبط آمال الجيش الأمريكي بالتقدم عميقاً في مناطق تنظيم «الدولة» بعد معركة الرقة. وتضيف الصحيفة إن زيادة المناطق التي يسيطر عليها الموالون لبشار الأسد تعتبر ورقة ضغط في المفاوضات السياسية حول مستقبل سوريا التي تأمل الولايات المتحدة استئنافها في الشهر المقبل.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني غويتريس قد تحدث قائلاً إن التطورات الأخيرة في سوريا تؤشر لأهمية إحياء المحادثات من جديد. وأدت المكاسب الأخيرة للنظام قطعت الخط على الخطط الأمريكية بالنسبة للمنطقة التي لا تزال تحت سيطرة المعارضة في جنوب شرقي سوريا بما فيها مدينة البوكمال على الحدود مع العراق. وقامت القوات السورية بإحاطة منطقة أخرى واستعادتها كانت على قائمة الرغبات الأمريكية وهي بلدة الميادين التي يعتقد أن العديد من قادة تنظيم الدولة قد فروا إليها. ولم يقاوم مقاتلوه هجوم النظام وقرروا الفرار على ما يبدو. وتضيف الصحيفة إن انسحاب المقاتلين الذي لم يكن متوقعا فاجأ الجيش الأمريكي وأنه يستطيع الفوز على قوات الحكومة في السباق على المعاقل القوية قريبا من وادي الفرات.

وعلق نيكولاس هيراس، الزميل في معهد الأمن الأمريكي الجديد «لأن تنظيم الدولة قرر عدم القتال ببسالة ضد قوات النظام فقد أدت لتغيير الافتراضات حول طبيعة الوضع».

وقاد التقدم القوات الحكومية المدعومة من الروس شرقي النهر وإلى مناطق النفط في محافظة دير الزور التي ظلت المصدر الرئيسي التي اعتمد عليها التنظيم لتوفير المال. وقال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد ريان ديلون: «لن أقول إن خرقاً لمناطق خفض التوتر قد تم». و»لهذا السبب نحافظ على حوار مفتوح».

وتكشف الصحيفة عن أن الجانب الروسي والأمريكي يحافظان على اتصال هاتفي لتنسيق التحركات الجوية كما أن الجنرالات الأمريكيين والروس التقوا وجها لوجه مرتين إحداهما في الأردن لمناقشة التطورات في شرق سوريا والجماعات التي يدعمها كل طرف. وترى الصحيفة أن التقدم ضد تنظيم الدولة قد تم قياسه منذ عام 2016 بناء على المدن والبلدات التي سيطرت عليها قوات سوريا الديمقراطية، أولا منبج ومن ثم الطبقة وأخيراً الرقة. وكانت الخطة هي تقدم قوات سوريا الديمقراطية نحو الميادين والبوكمال والربط مع القوات العراقية التي تقاتل تنظيم الدولة في القائم على الجانب الآخر من الحدود. وكان الغرض من هذا هو منع إيران من ربط ممرها البري بين طهران ودمشق عبر العراق.

وقال ديلون إن الخطط موجودة دائما «وأنت لا تقاتل خطة بل عدواً» وهو ليس معنياً بمن قاتل المتطرفين ومن سيسطر على سوريا طالما لم يكن تنظيم الدولة.

وعلق قائلاً:« نحن لسنا في سباق ولا محاولة السيطرة على مناطق بل لهزيمة تنظيم الدولة».

إلا أن هناك عدداً غير متفائلين حول المكاسب التي حققها النظام السوري، خاصة أن بقاء الأسد في السلطة سيفتح المجال أمام عودة تنظيم الدولة الذي انتشر في الصحراء الواسعة التي تمتد على كل من سوريا والعراق. وعلقت جينفر كافاريلا، الباحثة البارزة في معهد دراسات الحرب في واشنطن: «هذا ما تحصل عليه عندما تتفق مع روسيا». وقالت إن التقدم الذي يقوم به النظام ومن يدعمه هو محاولة للسيطرة على المنشآت الحيوية وعرقلة الخطط الأمريكية في وادي الفرات. وفي ظل احتمالات سقوط ما تبقى من المناطق التي يسيطر عليها التنظيم بأيدي النظام فعلى إدارة دونالد ترامب أن تقرر فيما إن كانت ستظل من أجل حماية المناطق التي سيطرت عليها قوات سوريا الديمقراطية.

وتشير الصحيفة إلى قيام مقاتلات حماية الشعب الكردي رفع صور الزعيم الكردي السجين لدى تركيا عبدالله أوجلان في الساحة الرئيسية للرقة. وهو ما سيغضب تركيا الغاضبة أصلا على دعم الولايات المتحدة لهذه الجماعة التي تعتبرها جماعة إرهابية. ولن يرضى السوريون من رؤية صور أوجلان في الرقة.

وانتشرت صوره في الساحة الرئيسية على وسائل التواصل الاجتماعي. ولهذا لا يعرف أهل مدينة الرقة العربية إن كان خروج تنظيم الدولة تحريرا أم احتلالا. ومع ذلك فبقاء الولايات المتحدة في سوريا لحماية حلفائها سيورطها في نزاع بين العرب والأكراد وتركيا.

وترى أن كل هذا يعتمد على سرعة إعادة الإعمار للمدينة. ومن هنا كان لافتاً زيارة الوزير السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان بمعية بريت ماكغيرك مبعوث الرئاسة الأمريكية لدول التحالف في محاولة للحصول على دعم السعودية في عملية الإعمار. وستكون مكلفة لأن المدينة مدمرة.

وفي هذا السياق كتب المعلق ديفيد إغناطيوس قائلًا: «النظر إلى صور الشوارع المدمرة والمهجورة لما كانت عاصمة تنظيم الدولة الإسلامية في مدينة الرقة هو تذكير للقوة الأمريكية الغامرة التي لا ترحم». وأضاف إن طبيعة القوة الأمريكية المحتومة التي أسهمت في سقوط الرقة لم تؤد على ما يبدو إلى نقاش عام. ويعلق قائلًا إن الأمريكيين حققوا الهدف الذي كان على ما يبدو بعيد المنال قبل ثلاثة أعوام. ويمضي الكاتب في مقاربته للقول إن أكوام الأنقاض لما كان اسمه الرقة التي عاش فيها الإرهابيون والجلادون هو درس لا يزال قائما منذ عام 1945: من الخطأ أن تستفز الولايات المتحدة. وقد تنتظر أمريكا للرد ولكن عندما تبدأ الآلة بالعمل فلن تتوقف طالما دعمتها إرادة سياسية. ويشير إغناطيوس إلى أن حملة الرقة هي استمرار للالتزام الأمريكي من باراك أوباما إلى ترامب، وهي عملية مشتركة بدأها أوباما برغم توسيع ترامب صلاحيات القادة العسكريين. ويعلق الكاتب إن الحملة التي بدأها أوباما جاءت في ظل تردد من العودة مرة ثانية للعالم الإسلامي. ولكنه قرر المضي بها بعدما حصل على ما يريد من التغييرفي العراق والتخلص من نوري المالكي. وبدأت الحملة بطيئة لكنها نجحت بسبب وجود حلفاء يوثق بهم على الأرض الذين نجحوا بسبب الدعم الجوي الأمريكي لهم. وتظل المشكلة لهذه الحملة كما يقول أنها قامت ومنذ البداية على رمال سياسية متحركة، فلم يكن لدى أوباما استراتيجية واضحة لخلق سوريا وعراق ما بعد تنظيم الدولة. وينسحب الأمرنفسه على ترامب. فالجيش الأمريكي متفوق في مجاله العسكري لكنه لا يستطيع حل مسألة الحكم.