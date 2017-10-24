تخريج دفعةٍ من الشرطة النسائية في الأمن الوطني شمال حلب

سامي الرج: كلنا شركاء

أعلنت قوى الشرطة والأمن الوطني العام، الأحد (22 تشرين الأول/أكتوبر)، عن تخريج الدفعة الأولى من الشرطة النسائية في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي.

وقال “مصدر خاص” في قوى الشرطة والأمن الوطني العام، إنه “تم تخريج حوالي 90 فتاة بعد تطوعهن في قوى الشرطة بمدينة إعزاز، وذلك بعد تخريج دفعة سابقة في مدينة جرابلس شرق حلب”، مشيراً إلى “تخريج دفعة جديدة الشهر القادم في مدينة الباب”.

وأكد “المصدر” الذي رفض الكشف عن اسمه، لـ “كلنا شركاء”، أن “النساء خضعن لتدريبات على حماية النفس واستخدام السلاح، وطريقة التعامل مع المطلوبين وكيفية إلقاء القبض على المتهمين، بالإضافة إلى تدريبهم على طريقة رفع البصمات وتفتيش المشتبه بهم لا سيما النساء منهم”.

وأوضح “المصدر”، أن “قوى الشرطة والأمن الوطني، فتحت باب التطوع والانتساب للنساء في قسم الشرطة النسائية الشهر الماضي، على ألا يقل عمر المنتسبة عن 18 عاماً، وأن تكون ممن شارك في أي عمل خلال الثورة السورية”.

وتُعتبر تلك الخطوة الأولى من نوعها، ضمن المناطق المحررة الخاضعة لسيطرة الجيش السوري الحر، حيث تسعى قوى الشرطة إلى الوصول لدولة حضارية، يكون فيها العدل والمساواة من أهم أسسها، وذلك بحسب ما أفاد به المصدر.

وخضعت قوى الشرطة والأمن الوطني العام للتدريب في تركيا، حيث تخرج منها مئات العناصر التي انتشرت في المراكز الأمنية في مدن وبلدات ريف حلب الشمالي والشرقي، عقب تمكن “الجيش الحر” من تحرير مساحات واسعة من ريف حلب خلال عملية عسكرية واسعة، أطلق عليها اسم “درع الفرات”.