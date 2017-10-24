الائتلاف يطالب الأمم المتحدة بإلقاء المساعدات جواً للغوطة الشرقية

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قال أحمد رمضان، مدير الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، إن الائتلاف طالب الأمم المتحدة بإلقاء المساعدات جواً إلى غوطة دمشق الشرقية، جراء اشتداد حصار النظام عليها.

وجاء ذلك في تصريح لوكالة “الأناضول” التركية، أشار فيه رمضان إلى أن الغوطة الشرقية باتت منطقة “منكوبة” ينطبق عليها التعريف الدولي لـ “مناطق الكوارث”.

وأوضح أن “الائتلاف أجرى تحركات سياسية وقانونية لفك الحصار عن الغوطة الشرقية، باعتبار أن هذا الحصار يخالف قرار مجلس الأمن الدولي 2254، القاضي، في أحد بنوده، بإدخال المساعدات الإنسانية لمحتاجيها”.

وأشار رمضان إلى أن الائتلاف طرح مسألة الحصار على ممثّلي 17 دولة من مجموعة أصدقاء سوريا، ممن التقاهم قبل يومين في إسطنبول.

ولفت إلى أن الائتلاف يعتبر الحصار وتبعات الحصار من “جرائم الحرب”، ولذلك رفع مذكرة قانونية للأمم المتحدة والمنظمات الدولية القانونية بهذا الخصوص.

وشدد على أن مسؤولية الحصار “لا يتحمّلها النظام لوحده، وإنما روسيا أيضا، لأنها توفر للنظام غطاء لحمايته من التبعات القانونية في مجلس الأمن والمحاكم الدولية”.

وكان قد أصدر الائتلاف يوم أمس الأحد، بياناً طالب فيه بإنهاء فوري لحصار الغوطة الذي بدأ منذ 4 سنوات.