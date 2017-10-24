بالفيديو… إنقاذ سوريٍ من الخطف في مصر بعد مطاردةٍ مثيرة

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تمكّنت أسرةٌ مصريةٌ مساء يوم الأحد 22 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، من إنقاذ شابٍ سوريٍ من الخطف بعد مطاردة مثيرة لسيارة الخاطفين في أحد شوارع مدينة نصر.

وأفاد موقع “العربية” بأن تسجيلاً مصوراً انتشر بعد منتصف ليلة الأحد على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، لمطاردة مثيرة بين أسرة مصرية ومجهولين كانوا قد اختطفوا شاباً سوريا.

وروت الفتاة المصرية “يارا علاء الدين”، وهي ابنة الأسرة التي قامت بالمطاردة، تفاصيل الحادثة كاملةً على صفحتها على “فيسبوك”، وقالت إنها كانت برفقة والدها ووالدتها وأشقائها في سيارتهم عائدين لمنزلهم في مدينة نصر. وأثناء مرورهم بشارع حسنين هيكل، لاحظت الأسرة مرور سيارة أمامهم يجلس في المقعد الخلفي فيها شاب اعتقدوا في البداية أنه فتاة لأن شعره كان طويلا، وعندما دققوا النظر لاحظوا وجود شريط لاصق على فمه بينما كان الشاب يحاول الاستغاثة بالمارة.

وأضافت يارا أنها قامت وشقيقتها بالصراخ ومحاولة لفت نظر المارة للسيارة، وأن بها رجلاً اختطف فتاة، فيما قام والدها بمطاردة السيارة وتعاون معه المارة. وحصلت مطاردة مثيرة انتهت بقيام المختطفين بإلقاء الشاب على الطريق ومحاولة الفرار.

وذكرت الفتاة أن العائلة انشغلت بالاطمئنان على الشاب المخطوف، وعلمت منه أنه سوري الجنسية، فيما لاحق المارة السيارة الهاربة وتمكنوا من اللحاق بها والإمساك بالخاطفين واحتجازهم لحين وصول الشرطة التي اقتادتهم لقسم شرطة مدينة نصر.

وأضافت أن الشاب السوري المختطف كانت عليه آثار ضرب مبرح وتم نقله للمستشفى، مشيرةً إلى أن سيارة والدها تهشّمت واجهتها الأمامية نتيجة اصطدامها بسيارة الخاطفين لمحاولة إيقافها.

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