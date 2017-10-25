الإدارة الذاتية تمنع بيع وارتداء الألبسة العسكرية في (إقليم الفرات)

سامية لاوند: كلنا شركاء

أصدرت هيئة الدفاع والحماية الذاتية في “إقليم الفرات” قراراً بمنع المدنيين القاطنين في الإقليم من ارتداء اللباس العسكري، وكذلك بيع الألبسة العسكرية تحت طائلة المساءلة القانونية.

وجاء في نص البيان الذي اطلعت عليه (كلنا شركاء): “إلى جميع المواطنين القاطنين في إقليم الفرات: بخصوص الوضع السياسي، انتشرت ظاهرة انتحال الصفات الأمنية والعسكرية، لممارسة عمليات النصب أو عمليات أمنية كالخرق الحواجز أو معابر الأمنية، هيئة الدفاع والحماية الذاتية في إقليم الفرات تصدر قرار يقضي بمنع ارتداء اللباس العسكري والتجوال به في الشوارع”.

وأكد البيان على منع أي مدني ارتداء اللباس العسكري، ومنع أي محل مدني من بيع اللباس العسكري إلا إذا كان مرخصا، كما يُمنع أي موظّف من ارتداء اللباس العسكري في أي مؤسسة كانت، وكل من يخالف القرار يتعرض للمساءلة القانونية، حسب البيان.

“نور الدين عمر” كاتب سياسي مقرب من الإدارة الذاتية، قال: “حسب قناعتي يجب أن يتم منع ارتداء وبيع الملابس العسكرية في جميع أقاليم نظام الفيدرالية في شمال سوريا، حتى لا يتم استغلالها من قبل أشخاص مدنيين يحاولون إظهار أنفسهم كأشخاص من مؤسسات أمنية وعسكرية من أجل غايات شخصية”.

وأضاف نور الدين عمر في معرض حديثه لـ (كلنا شركاء): “يجب منع ارتداء وشراء الألبسة العسكرية، وكذلك منع حمل الأسلحة من قبل المدنيين، وأيضاً منع مظاهر العسكرية في المدن”، مشيراً إلى أنها “إجراءات مهمة وضرورية من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار”.

ويُعد “إقليم الفرات” ثاني إقليم ضمن التقسيم الإداري للفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا، ويتألف من مقاطعتي كوباني وتل أبيض، ويتوسطه إقليما الجزيرة شرقاً وإقليم عفرين غرباً، ومعظم سكان الإقليم من الكرد العرب والتركمان.