منير بيطار: كتاب (الغريب النجس  في الخطاب السوري) من منظور سياسي

منير بيطار: كلنا شركاء

لقد كان للدكتور حمزة رستناوي مساهمات متعددة بقلمه وفكره في رفد ثورة الشعب السوري ، فكان ناصحا أحيانا وناقدا لمسيرتها أحيانا أخرى بهدف وضعها – من منظوره – على الطريق الصحيح الذي يؤدي الى بوابة انتصار ثورة الحرية والكرامة ، وما كتابه الأخير: الغريب النجس في الخطاب السياسي ” خطاب الثورة / الحرب السورية ما بين العنصرية و الحيوية ” و الصادر مؤخرا عن دار كتابوك 2017 إلا حلقة في سلسلة مساهماته الغنية في هذا الخصوص. لقد اختار الدكتور حمزة عنوانا غير اعتيادي لكتابه ” الغريب النجس في الخطاب السياسي” كي يولد صدمة لدى القارئ تجعله دائم الانتباه والتركيز ليصل الى معرفة ما يقصده المؤلف من هذا العنوان . ونحن كسياسيين مخضرمين نعترف الآن بأننا كنا في الماضي أثناء حقبة الحرية والديمقراطية وتشكل الأحزاب ، في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي ، نتبنى جميعا ولا أستثني أي حزب كان قائما آنذاك ، تضمين خطابنا السياسي تمجيد الذات الحزبية ، لدرجة الشخصنة ، وشيطنة الأحزاب الأخرى . كما كان يرى كل حزب بأنه وحده في أيديولوجيته يملك الحقيقة كاملة وغيره من الأحزاب الأخرى على خطأ دائم ولا يملك شروى نقير من الحقيقة في برامجه السياسية والاجتماعية . هذا المنظور كان ذا صفة تبادلية بين جميع القوى السياسية . ومن بين أسباب أخرى كانت هذه الشَّخصنة للأحزاب سببا في تعثر مسيرة الحكم الديمقراطي في سوريا فاستغلها بعض الضباط الطموحين ، من ذوي الأجندات الخاصة ، فقاموا بانقلاب الثامن من آذار 1963 . وهكذا أصبح حزب البعث لوحده المسموح له بالنشاط الحزبي وحظر على جميع المهتمين بالشأن العام أي نشاط سياسي إلا من خلال حزب البعث الذي أضحى دستوريا الحزب القائد للدولة والمجتمع . ومنذ ذاك التاريخ والشعب يناضل للخلاص من السلطة الديكتاتورية وإعادة الحياة السياسية للشارع السوري . جاءت ثورة شعبنا في منتصف آذار 2011 تعبيرا طبيعيا عن نزوع الشعب الى الحرية والحياة الكريمة . هذه الثورة العفوية ، ككثير من الثورات ، لم تصل بعد إلى نهايتها السعيدة . وهي مثل بقية الثورات في العالم تتحكم بها احتمالية النجاح والفشل . وحتى لو فشلت ( لا سمح الله ) فإن ذلك لا يعني انتصار السلطة بل يعني فشلا أكبر للنظام لأن مجرد قيام الثورة يدل دلالة أكيدة على فشله في إدارة شؤون الدولة وما يتضمنه ذلك من فساد واستبداد ( مقتبس من كتاب الدكتور حمزة )

اذا عدنا الى الكتاب فإنني أراه من منظورين : الشكل والمحتوى . فأما الشكل ومن حيث اللغة التي تحمل المضمون فهي بحاجة لمراجعة إملائية وقواعدية وأعتقد أن الكتاب لم يصل ليد المدقق اللغوي قبل إرساله إلى المطبعة . وأما المحتوى فهو سياسي فلسفي ، يخضع الكاتب كل المقولات والخطابات والكتابات السياسية الواردة فيه إلى التحليل الفلسفي باستخدام ” نظرية المنطق الحيوي ” وأدواتها مثل ” القانون الحيوي والمقايسة الحيوية …..الخ ” . وأرى أن هذا التحليل الفلسفي يغني الفكر ويرتقي به ويثري المكتبة العربية بمثل هذا الكتاب . وهو مفيد فقط للنخبة من المثقفين، ولكن عامة الناس يقصر فهمهم عن ادراك المعاني الفلسفية الواردة في الكتاب . لذلك لا أعتقد أن الكتاب يمكن أن يستفيد منه إلا القلة القليلة من المثقفين رغم احتوائه على معلومات قيّمة تقترب من تأريخ للثورة من خلال المقالات التي تضمنها الكتاب والتي كانت مجال حوار ثري بين الكاتب ورائق النقري على وجه الخصوص . ومن ناحية أخرى أرى أن هذا الكتاب ذا المحتوى الفلسفي الايديولوجي قد تأخر كثيرا في صدوره ، وكان يجب أن يصدر قبل اندلاع الثورة فيصبح عندئذ منهاج ثقافة ثورية تساعد الشباب على تشكيل مجموعة ثورية مسلحة بأفكار ناضجة وقادرة أن تكون النواة الصلبة لقيادة الثورة حين يحين وقتها وتصبح الظروف الموضوعية مهيأة لقيام الثورة مع توفر القيادة الواعية ، والتفاف الجماهير حولها والتي هي أداة الثورة . أما وقد اندلعت الثورة فان الثوار البسطاء بحاجة لخطاب سياسي بسيط يلاقي مطالبهم التي قاموا من أجلها ، ويعطي للثورة مفهوم الثورة الوطنية الجامعة لكل مكونات الشعب السوري وإبعادها عن الإيديولوجيات التي تحرف الثورة عن هدفها الوطني ، سواء كانت إيديولوجيات دينية أو مذهبية أو أثنيه أو عشائرية …الخ.

أما في متن الكتاب فقد ورد في الصفحة 36 : العيش المشترك بين الجماعات لا يتم بدون تفكيك هذه الجماعات الى أفراد/ مواطنين . أعتقد أن الكاتب يعني بذلك تفكيك الجماعات المنغلقة على نفسها والتي تعتز بانتمائها العشائري أو الديني أو المذهبي أو الاثني أكثر من انتمائها للوطن . وأنا أرى أن الكاتب محق بذلك ، ولكن لم يذكر كيفية تفكيك الجماعات إلى أفراد/مواطنين ولماذا أصبحوا جماعات منغلقة على نفسها ، لذلك كان لتبيان أسباب الانغلاق على الذات أن يشير الى أن الفرد إذا فقد الأمان والعيش الكريم في وطنه فإنه يلجأ إلى حماية مجموعات دون المواطنة كالعشيرة مثلا وحتى المنحى الأسروي يزدهر في مثل هذه الحالات .

في نفس الصفحة 36 عنوان : هيمنة ثقافة الواجب، نعم في البلاد التي تحكم حكما أوتوقراطيا أو ديمقراطيا تطالبك السلطة بتأدية واجباتك على أكمل وجه وإلا تصبح عرضة للملاحقة القانونية ، وهذا لا يعتبر تعسفا لأن قوة الدولة واستمرار سلطتها وبقائها قائم على حسن تأدية المواطن لواجباته ، ولكن الفرق بين شكليّ الحكم أن النظام الديمقراطي يقرن الواجب بالحقوق ، والنظام الشمولي يطالبك بأداء واجباتك ويحرمك من أدنى حقوقك وهنا تختلّ المعادلة مما يؤدي الى اندلاع الثورة والمطالبة بتغيير السلطة والنظام وتبني الديمقراطية اسلوبا للحكم لينال الشعب حقوقه التي تبقى دائما رهنا بتأديته لواجباته .

منهج الجدل الهيجلي له ثلاث مراحل ( الاطروحة ، النفي ، نفي النفي ) . فاذا أخذنا المرحلة الأولى للثورة السورية كأطروحة ، يأتي استخدام العنف من قبل السلطة في مرحلة النفي للقضاء على الأطروحة ، ويجب أن تأتي بعد مرحلة النفي المرحلة الثالثة من الجدل الهيجلي وهي نفي النفي أي إبطال استخدام العنف من قبل السلطة . ولكن في هذه الحالة ماذا سيكون مصير الأطروحة ، هل ستعلن انتصارها بمجرد توقف العنف ضدها وهذا مخالف لنظرية صراع الأضداد التي تفترض أن الصراع بين متضادين لا يمكنه أن يلغي أحدهما على حساب الآخر بل سيخرج من صراعهما شكل ثالث مختلف عن الضدين ولكن أرقى منهما ويحمل في ذاته نقيضه ليبدأ الصراع من جديد وهكذا تتجدد الحياة وترتقي لأن التغيير هو مبدأ الحياة . والسؤال الذي أود طرحه على الدكتور المحاضر ماذا سيكون مآل الثورة السورية إذا طبقنا عليها منهج الجدل الهيجلي ؟

الدكتور رائق النقري ، مكتشف ” نظرية المنطق الحيوي ” والتي يستند عليها الدكتور حمزة رستناوي في تفسير الظواهر والمقولات السياسية ، يفرّق بين الطائفية الاجتماعية والطائفية السياسية ، ويعطي وصف الشخصنة للطائفية السياسية بمعنى السلبية والطاردة و الانغلاقية وهذا صحيح . ولكن أن يعتبر- النُقري- الطائفية الاجتماعية وخاصة في المذاهب المنغلقة على ذاتها والمسماة بالباطنية كالعلوية والاسماعيلية والدرزية وأن يصفها بالتفرد والانفتاح بشكل مطلق فهذا مخالف للواقع لأن هذه المذاهب ذات طابع سلبي وطارد وانغلاقي من حيث رفضها دخول أحد من خارج مذاهبها الى المذهب ، وهذا صفة من صفات الشخصنة . لذلك يمكننا أن نعتبر الطائفية الاجتماعية في أحد جوانبها تميل للشَّخصنة وفي الجانب الآخر تميل الى التفرُّد، و قد عرض الدكتور رستناوي في كتابه نقدا وتفنيدا لآراء النقري في موضوع اختصاص الطائفة العلويّة بالتفرُّد في الفصل الخامس و المعنون ( نحو مقاربة حيوية للثورة/ الحرب السورية )

وأخيرا وليس آخرا في الصفحة 343 يقول المؤلف في معرض تسبيبه لعدم تمظهر الثورة السورية بشكل موحد ومتضامن كافيين هو ” عدم الاشتغال على سياسات اندماج وطني وعدالة اجتماعية ، فالشعب السوري يتشكل من شعوب سورية تتشابه في كونها سورية وتختلف في عقائدها و قومياتها “.نحن في المعارضة السورية الوطنية نرفض مقولة وجود شعوب في داخل الشعب السوري ، تماما كما ترفض امريكا ان يقال الشعب العربي الامريكي عن المواطنين العرب الامريكيين أو الشعب الصيني الأمريكي …الخ ببساطة لأن المواطنين الأمريكيين من أصل عربي لم يشكلوا شعبا ضمن الشعب الأمريكي رغم تفردهم باللغة وربما الدين أيضا وبقوا أحد مكونات الشعب الامريكي الواحد . وعندما نعترف بوجود شعب كردي في سوريا ( على سبيل المثال ) فإننا نعطيه حق تقرير المصير ومن ثم حق الانفصال عن جسم سوريا الجغرافية ، وجميعنا لا نجهل ان تعريف الشعب يعني : مجموعة متميزة من البشر يعيشون على ارض محددة المعالم والحدود ويشكلون فيها أكثرية ساحقة من عدد سكان تلك المنطقة وتحكمهم سلطة مستقلة . وهذا التوصيف لا ينطبق على اي من المكونات الأقلاوي للشعب السوري . حتى في منطقة الحسكة والجزيرة لا يشكل الكرد فيها الا 26% من عدد السكان وذلك حسب الاحصاءات التي أجريت على السكان في منطقة الجزيرة . واذا اخذنا عدد القرى الاجمالي في تلك المنطقة فهو 1717 قرية ، عدد القرى العربية والآشورية هناك 1264 قرية بمعدل 73,62% وعدد القرى الكردية 453 قرية أي26,38% من عدد قرى المحافظة . وعلاوة على ذلك فإن الاكراد ، وهم أكبر أقلية في سوريا ، منتشرون على كامل الارض السورية وليسوا مختصين بأرض معينة محددة المعالم والحدود ، لذلك درجنا على تسميتهم ” أحد مكونات الشعب السوري ” ونال هذا التعريف موافقة الأجسام السياسية الكردية ومنها المجلس الوطني الكردي داخل الهيئة العليا للمفاوضات ، لذلك ليس هناك من مسوغ للقول بوجود شعوب متعددة ضمن الشعب السوري .

*سياسي سوري معارض ، وعضو في الهيئة العليا للمفاوضات.

** قُدِّمت هذه الورقة في ندوة مناقشة كتاب حمزة رستناوي ( الغريب النجس في الخطاب السياسي السوري) في الرياض ،ضمن نشاطات منتدى الحوار المدني الديمقراطي تاريخ 18-8-2017 .