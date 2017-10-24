(العليا للمفاوضات) ترفض المشاركة في مؤتمر حميميم

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أعلنت “الهيئة العليا للمفاوضات” عن رفضها المشاركة في “مؤتمر شعوب سوريا” الذي تدعو روسيا لعقده في قاعدة حميميم الروسية مطلع الشهر القادم.

ونقلت وكالة “إنترفاكس” الروسية عن الدكتور يحيى العريضي، المستشار في الهيئة العليا للمفاوضات، قوله إن الأخيرة لا تعتزم المشاركة في المؤتمر المقبل لأنه يعقد من قبل حكومة النظام وبدعمٍ من روسيا.

وكان العريضي صرح قبل يومين لقناة الحدث أن بوتين يستهدف الهيئة العليا للمفاوضات معتبراً أن ذلك يأتي ضمن مساعي بوتين إلى “استبدال 100 شخص مجرم بحق السوريين إضافة إلى نحو ألف شخص سيشكلهم في حميميم من كل المكونات كما يدعي، يستبدلهم بـ 23 مليون سوري، خاصة منهم الموجودين في مناطق النظام”، واستدرك قائلاً “الأهم بالنسبة للرئيس الروسي هم المئة شخص الذين أعطوه شرعية احتلال سوريا.”

وأوضح العريضي أن روسيا دعت كل الأطياف والإثنيات والطوائف السورية إلى مؤتمر حميميم، مشدداً أنه هذه المحاولات تسعى أساساً إلى نسف مصداقية الهيئة العليا للمفاوضات”.