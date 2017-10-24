رونالدو وزيدان… الأفضل في العالم

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حاز البرتغالي كريستيانو رونالدو جائزة أفضل لاعب في العالم لهذا العام، والتي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، فيما فاز الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان بجائزة أفضل مدرب بعد ما قاد ريال مدريد إلى العديد من الألقاب في الموسم المنصرم.

فاز رونالدو، بجائزة “الأفضل” على حساب منافسيه ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا، نجمي برشلونة وباريس سان جيرمان على الترتيب.

كما فاز الفرنسي أوليفيه جيرو بجائزة بوشكاش لأفضل هدف وذلك بفضل هدف “لدغة العقرب” الذي سجله في مرمى نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الفائت.

وقال زيدان، في تصريحات نقلها موقع “فور فور تو”: “بماذا يمكني أن أصفه؟ ببساطة إنه الأفضل” مشيراً إلى لاعبه رونالدو، وأضاف “إنه يتطلع دائمًا للفوز بالبطولات، ويعمل بجد كما قال هو، لذلك نحن سعداء من أجله”.

وعن فوز زيدان بأربع بطولات في موسم 2017/2016، أوضح: “الشيء الأهم هو امتلاك العاطفة وأن تحب ما تفعل، ثم بذل أفضل ما لديك”، مؤكدًا: “وهذا يكون أسهل عندما تكون في أفضل نادٍ بالعالم”.