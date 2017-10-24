رتلٌ عسكريٌّ تركيٌّ يدخل الأراضي السورية

زيد المحمود: كلنا شركاء

دخل خلال الليلة الماضية (ليلة الثلاثاء) رتل عسكري تركي إلى الأراضي السورية في ريف إدلب الشمالي، واستقر في بلدة تلعادة القريبة من مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي.

وقال مراسل “كلنا شركاء” في إدلب إن الرتل عبر الشريط الحدودي قرب بلدة كفرلوسين وكان مؤلفاً من نحو 50 آلية تركية.

من جهتها، قالت وكالة الأناضول التركية إن قافلة جديدة من التعزيزات العسكرية التركية توجهت بالأمس إلى المناطق الحدودية المحاذية لسوريا، وكانت تضم شاحنات محمَّلة بمدرعات وناقلات جند.

وأوضحت الوكالة أن هذه القافلة اتجهت نحو قضاء “إصلاحية” بولاية غازي عنتاب، وجاءت لدعم القوات التركية المرابطة على الحدود مع سوريا.

وأشارت أن القافلة مكونة من 8 شاحنات، خمسة منها محملة بدبابات من طراز “أوبوس” تركية الصنع.

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