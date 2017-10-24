نجمٌ هوليوديٌّ يظهر بزيّ وحدات (ب ي د) في الرقة

رزان العمر: كلنا شركاء

ظهر النجم الهوليودي الذي يقاتل بجانب وحدات الحماية الكردية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د)، “مايكل انرايت”، في مدينة الرقة، موجهاً رسالةً بأنه جاء إلى المدينة للانتقام لضحايا هجمات مدينة مانشستر الإنكليزية.

وبثت (قسد) التي سيطرت على المدينة مؤخراً، شريطاً مصوراً يظهر فيه “انرايت” بجانب دوار النعيم، أحد أبرز معالم المدينة، مرتدياً زي وحدات (ب ي د)، وتحدث بلغة إنكليزية قائلاً إنه داخل الرقة لينتقم لضحايا مانشستر التي شهدت هجوما في 22 مايو/أيار الماضي، استهدف حفلا غنائياً للمطربة أريانا غراندي، وراح ضحيته 22 شخصا.

وشغّل الممثل الأمريكي أغنية لغراندي على هاتفه المحمول متحدياً حظر تنظيم “داعش” للموسيقى إبان سيطرته على المدينة.

وكان نجم هوليوود أعلن قبل عامين أنه وصل مدينة الحسكة السورية لقتال “داعش” للقتال بجانب وحدات (ب ي د).