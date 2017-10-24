أردوغان: العملية العسكرية في إدلب انتهت وأمامنا عفرين

كلنا شركاء: رصد

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن “العملية العسكرية في إدلب حققت نتائجها إلى حد كبير، وأمامنا الآن موضوع (مدينة) عفرين”.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أردوغان ظهر اليوم الثلاثاء في مدينة أنقرة، مشيراً إلى قرب انتهاء العملية العسكرية في إدلب، بحسب ترجمة وكالة الاناضول.

وكان رتل رتل عسكري تركي إلى الأراضي السورية في ريف إدلب الشمالي دخل خلال الليلة الماضية (ليلة الثلاثاء) ، واستقر في بلدة تلعادة القريبة من مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي المشرفة على خطوط التماس مع منطقة عفرين الخاضعة لسيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د).

كلمة الرئيس التركي في أنقرة:

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