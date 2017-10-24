قتيلان من ثوار درعا وإصابة قيادي في (تحرير الشام) درعا بعبواتٍ ناسفةٍ

أغيد الرفاعي: كلنا شركاء

قضى اثنان من عناصر كتائب الثوار وأصيب آخرون بانفجار عبوّات ناسفة في أحياء درعا البلد وبلدة (أبطع) صباح اليوم الثلاثاء 24 تشرين الأول/أكتوبر، كما أصيب قيادي في “هيئة تحرير الشام” بانفجار مماثل شرق درعا

وقال الناشط هاني العمري لـ (كلنا شركاء) إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من (جمرك) درعا القديم في درعا البلد، وذلك خلال محاولة كتائب الثوار تفكيك مجموعة من العبوات المزروعة في المنطقة، وقد أدت عملية التفجير لمقتل أحد الثوار وهو (فواز أبازيد).

عبوة أخرى انفجرت بمجموعة من الثوار شرق بلدة (أبطع) بريف درعا الغربي، صباح اليوم، مما أدى لمقتل أحد الثوار وهو (محمد النصيرات) وأصابة آخرين، بحسب العمري.

وأشار الناشط العمري إلى أن عدد العبوات الناسفة التي استهدفت كتائب الثوار خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري تجاوز الـ 30 عبوة، وقد اسفرت عن مقتل 17 عنصراً من الثوار وإصابة ما لا يقل عن 30 آخرين.

في السياق، أًصيب قيادي في (هيئة تحرير الشام) بتفجير عبوة ناسفة شرق درعا، بحسب الناشط أحمد المصري الذي قال لـ (كلنا شركاء) إن عبوة ناسفة انفجرت في سيارة القيادي في الهيئة (أبو حذيفة الانصاري) على طريق المليحة الغربي ـ رخم، شرق درعا، ما أدى لإصابته بجراح خطرة.

وتسبب التفجير أيضاً بإصابة مدنيين تواجدوا في المنطقة، وأشار المصري أن المنطقة المستهدفة تشرف على مواقع قوات النظام بمطار (الثعلة) غرب السويداء، وكانت شهدت عشرات عمليات التفجير خلال العام الحالي باستخدام العبوات الناسفة على شكل صخور (بازلتية).