طالبٌ يفجّر قنبلةً يدويةً أمام مكتب المدير في حلب

زيد المحمود: كلنا شركاء

أقدم طالب في إحدى ثانويات مدينة حلب على تفجير قنبلةٍ يدويةٍ امام مكتب المدير في مدرسته الواقعة في مناطق سيطرة النظام وسط حلب، مسبباً إصابات طفيفة للمدير.

وقال مراسل “كلنا شركاء” في المدينة إن قنبلة يدوية محلية الصنع انفجرت مساء أمس الاثنين في مدرسة رضوان سويد في حي بستان القصر خلال الدوام المسائي، حيث أقيم في المدرسة معهداً خاصاً يقدم دروساً خصوصية لطلاب وطالبات المدينة.

وأوضح مراسلنا “زياد عدوان” أن أحد الطلاب وضع القنبلة التي تنفجر من خلال فتيل صاعق أمام مكتب المدير وأشعر الفتيل ولاذ بالفرار قبل انفجارها وإصابة المدير بجروح طفيفة فضلا عن أضرار مادية جسيمة طالت المكان.

وحضر عناصر من الشرطة والمخابرات الجوية إلى المدرسة واعتقلوا الطالب وفتحوا تحقيقاً بالحادث، قبل أن يتبين لاحقا ان الطالب عثر على القنبلة والتي يظهر منها فتيل فظن أنها من أنواع الألعاب النارية فألقاها أمام مكتب المدير.

وكان انفجر يوم أمس أول الأحد جسم غريب في حي بستان الباشا الخاضع لسيطرة الإدارة الذاتية في مدينة حلب، ليتبين انه قنبلة عنقودية من مخلفات الطيران الحربي، وقد أسفر الانفجار عن إصابة مدنيين اثنين بجروح طفيفة.