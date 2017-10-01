قتيلٌ وجرحى بهجومٍ لميليشيات النظام على قرية غرب السويداء

سامر عزام: كلنا شركاء

اندلعت مساء أمس الاثنين 23 تشرين الأول/أكتوبر، اشتباكات في بلدة (الأصلحة) غرب السويداء بين ميليشيا تطلق على نفسها اسم (أشاوس) من طرف وعدد من سكان البلدة من (البدو) من طرف آخر، وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخرين.

وأوضح الناشط محمد الرفاعي لـ (كلنا شركاء) أن مجموعة من ميلشيات بلدة (الثعلة) في ريف السويداء الغربي هاجمت محيط بلدة (الأصلحة) المجاورة بداعي اقتلاع (البدو) من سكان المنطقة أشجار زيتون من حقول المنطقة.

وأضاف أن هجوم الميليشيات الموالية أسفر عن مقتل شخص يدعى (زعل الدرويش) وهو من (بدو) المنطقة وإصابة آخرين، تم نقلهم لإحدى النقاط الطبية القريبة في ريف درعا الشرقي.

وتزامن هجوم الميليشيا مع عودة عمليات الخطف والخطف المضاد لأهالي من محافظتي درعا والسويداء، وسُجّل خلال الشهر الجاري أكثر من 30 عملية خطف، وذلك عقب تراجع العمليات بشكل ملحوظ خلال الأشهر الماضية، إثر مساعٍ من قبل بعض الأطراف لإشعال الفتنة الطائفية في المنطقة.