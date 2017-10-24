النظام يخترق مواقع لـ (داعش) للهجوم على (تحرير الشام)

رشا دالاتي: كلنا شركاء

أكد مصدر مقرب من هيئة “تحرير الشام” أن قوات النظام تجاوزت مناطق يسيطر عليها تنظيم “داعش” للهجوم على مواقع الأولى في ريف حماة الشرقي، تزامناً مع غارات جوية مكثفة.

وقالت وكالة “إباء” المقربة من “تحرير الشام” إنّ قوات النظام تقدمت إلى قرية “جب أبيض” في ناحية الرهجان، مشيرةً أن قوات النظام تقدمت في مناطق كان سيطر عليها تنظيم “داعش” مؤخراً.

وتقاتل هيئة “تحرير الشام” ضد تنظيم “داعش” في ناحية الرهجان بعد تقدمٍ مفاجئٍ للأخير في المنطقة، حيث تجاوز مناطق للنظام وبدأ هجومه في ناحية الرهجان قبل نحو أسبوعين شهدا اشتباكات مستمرة، استعادت خلالها “تحرير الشام” معظم القرى والبلدات التي سيطر عليها “داعش” لأيام.

وأكدت “إباء” مقتل “مجموعة كاملة من عصابات البغدادي (تنظيم داعش) مؤلفة من 10 عناصر إثر وقوعهم بكمين محكم للمجاهدين على أطراف قرية المشيرفة بريف حماة الشرقي، وذلك بعد محاولة المجموعة التسلل إلى نقاط المجاهدين”، بحسب بيان للوكالة.

وشهدت المنطقة غارات مكثفة لطيران الروس الذي استهدف البلدات التي تسيطر عليها “تحرير الشام” في ناحية الرهجان.