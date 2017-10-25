موظفون يردون على تصريحات (درغام) حول زيادة الرواتب: استحوا على دمكن

محمد كساح: كلنا شركاء

قال “دريد درغام” حاكم مصرف سورية المركزي إنه يسعى لزيادات في الرواتب تليق بتطلعات الجميع ما أثار موجة كبيرة من الانتقادات التي تعكس حالة التوجس من هذه الخطوة الأمر الذي يعني المزيد والمزيد من الغلاء.

وفي ظل الحرب التي أصابت مفاصل اقتصاد النظام بشلل فظيع هبطت قيمة الليرة السورية مقابل انتشار غلاء غير مسبوق نتيجة تضخم العملة لقرابة 10 أضعاف عما كانت عليه في السابق.

وعلى الرغم من هذه النتائج المريرة لم يحصل الموظفون -بخلاف غيرهم- سوى على نحو الضعف زيادة في رواتبهم، فالموظف الذي كان يتقاضى 20 ألف ليرة حصل على ضعف راتبه تقريبا لكن مع فرق القيمة النقدية بين فترة ما قبل الثورة والأيام التي تلتها .

* تصريحات خلبية

“دريد درغام” بدا متفائلا جدا حول موضوع النشاط الاقتصادي الذي يعتبر ضروريا لإيجاد التمويل الكافي للوصول إلى زيادة في الرواتب.

وقال درغام “على ضوء استقرار وتحسن سعر الليرة إذا جاءت إشارات خفض أسعار المنتجات والخدمات ولو بنسب بسيطة (بين 2 إلى 5% كبداية) من قبل كل صاحب مهنة أو حرفة أو متجر أو مصنع سيصبح بمقدورنا التأكيد على أنه تم استبعاد دور المضاربين وأنه سيتم السعي لتحقيق المزيد من الإنجاز على الصعيد النقدي والمالي والسعي لزيادات رواتب ملموسة تليق بتطلعات الجميع تمهيداً لتشاركية أكبر في السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية”.

العديد ممن تابعوا تصريحات حاكم المركزي “العتيد” ردوا بأن الموظفين يأخذون رواتب لا تكفي للفرد الواحد فضلا عن العائلة في حين يستمر المسؤولون عن الرواتب في تصريحاتهم الخلبية غير آبهين للناس الذين يعيشون “تحت خط الفقر الأحمر بعشر درجات ولكن لا ولن يشعر أحد بشعورهم إلا إذا أجبر على العيش هو وعائلته بمبلغ 40 ألف ليرة والتي يصرفها هو في يوم أو يومين”.

“الراتب كلو بيطلع ضرائب وفواتير كهربا ومي وهاتف أرضي وإيجار طريق ع الدوام” يعلق أحد الموظفين (المنتوفين) ويتابع “انتو عم تذلو الشعب وعن قصد مو لإنو ما في موارد لإنو مافي ضمير!”

* شو عم تستنو؟

البعض اتهم الحكومة ب الضحك “عالمواطن بترخيص سندويشة الفلافل والشاورما وعلبة المتة” ناعتا ما يحدث بـ (المسخرة)، “اعملوا تخفيض أسعار ع المحروقات بشكل عام والمواد الأساسية وأجور النقل والأدوية حتى يرخص كلشي لحالو بعدا عملوا زيادة رواتب حتى يعيش المواطن مابحاجة الحاويات”.

بينما استهزأ أحد المواطنين بتصريحات حاكم المصرف المركزي بالقول “يعني الموظفين رح يصيفوا بأمريكا وأوروبا، ورح يتغدوا بالمطاعم وكل أسبوع سيران ورح يركبوا أحدث السيارات ورح يشتركوا بالبورصة ورح يطلعوا على دبي كسائح وليس كعامل… أحلام وآمال”.

وتساءل مواطن آخر “شو مستنين الناس تلفظ أنفاسها لك صار الموظف والمتقاعد على الحديدة تحت مستوى الفقر وعايشين بستر من الله… ولسا ستعملون على زيادة وتحسين الرواتب”.