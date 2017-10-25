إدارة (ب ي د) في عين العرب: رفعنا صور أوجلان في الرقة لأنها تحررت بفضل أفكاره

رزان العمر: كلنا شركاء

بعد التجاذبات الدولية والبلبلة التي تسببت بها قضية رفع صور الزعيم الكردي التركي عبد الله أوجلان في مدينة الرقة بعد سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) عليها، خرج الناطق الرسمي باسم الأخيرة على وسائل الإعلام ليقول إن من رفعها كانوا أفراداً لا يعبرون بالضرورة عن توجه قسد.

في المقابل، استنكرت الإدارة الذاتية في عين العرب (كوباني) التصريحات التي أدلت بها بعض الأطراف والدول حيال تعليق صور أوجلان في مدينة الرقة، وتجمع العشرات من إداري وأعضاء الإدارة الذاتية في كوباني إضافة إلى ممثلين عن حركة المجتمع الديمقراطي ومؤتمر ستار في خيمة الاعتصام التي نصبت في ساحة “عكيد” في المدينة، للتنديد بالتصريحات التي أدلت بها بعض الأطراف والدول حيال تعليق صور أوجلان في مدينة الرقة.

وتلت كوباني بيريفان رئيسة الإدارة الذاتية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د) بياناً قالت فيه إن ما حصل في الرقة لم يكن تقدماً على الصعيد العسكري فقط، بل “كان تقدماً سياسياً أيضاً، وبفضل أفكار وفلسفة قائد الشعب الكردي عبدالله أوجلان تحررت كافة شعوب ومكونات الرقة من وحشية مرتزقة داعش”.

وأضافت بيريفان أن تعليق صور أوجلان في مدينة الرقة يعني أن “الرقة تحررت بفضل أفكاره وفلسفته، وعليه فإن التصريحات التي صدرت عن بعض الأطراف وبعض الدول العالمية مثل أمريكا ودول شوفينية أخرى، إنما جاءت لإرضاء الدولة التركية التي ساهمت بكل الاشكال في استمرار وتعميق الأزمة السورية”.

وجاءت تصريحات الإدارة الذاتية مفندة لادعاءات طلال السلو الناطق باسم “قسد” الذي صرح لقناة الجزيرة أن “بعض الرفيقات أدرن أن يرسلن رسالةً واضحة في ظل الأنباء التي تفيد بمرض أوجلان وبعدم اعتناء السلطات التركية به” وقال إن صورة “أوجلان” رُفعت في عدد من العواصم الأوربية من أجل لفت النظر إلى قضية أوجلان أمام المجتمع الدولي.