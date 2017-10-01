بالصور… الحزب الماركسي اللينيني الشيوعي يشيع 4 من قتلاه في الحسكة

رزان العمر: كلنا شركاء

شيعت مدينة المالكية بريف الحسكة امس الثلاثاء، أربعةً من عناصر الميليشيات التابعة للحزب “الماركسي اللينيني الشيوعي”، وعنصر خامس من عناصر حزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د)، كانوا لقوا مصرعهم خلال مشاركتهم بمعارك مع (قسد).

وقالت وكالة أنباء كردية مقربة من (ب ي د) إن هؤلاء القتلى سقطوا في معركة مدينة الرقة وهم: “زاهيدة روساسوك، الاسم الحقيقي اوزلاهلان. إيدل كولير، الاسم الحقيقي اوسكا بالي. وجومرد نازف آفا، الاسم الحقيقي جنك كيلاكوز. وجيهان آفا، الاسم الحقيقي يوسف باش أكاي”.

وشيعت المدينة مقاتلاً خامساً في صفوف وحدات (ب ي د) يدعى “آمد أوزكان” ويحمل اسماً حركياً هو “قهرمان آمد”.

في السياق، قال ناشطو اتحاد شباب الحسكة إن عنصراً استرالياً يقاتل في صفوف (قسد) لقي مصرعه أيضاً بالمعارك، ويدعى “جاك هولمز”.