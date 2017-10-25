(كمال أبو عساف) من الإمارة المزعومة في السويداء إلى التبشير بالإسلام

سامر عزام: كلنا شركاء

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي في محافظة السويداء، تسجيلاً مصوراً للمدعو (كمال أبو عساف)، مع شخصٍ آخر يُدعى (نبيل غانم)، يظهر فيه أبو عساف كمبشرٍ بالإسلام.

ونشرت شبكة (أخبار السويداء) التسجيل المصور في مضافة (كمال أبو عساف) وأرفقته بتدوينه جاء فيها: “إن المدعو أبو باسل كمال أبو عساف، الذي يدّعي أنه أمير ومعه المدعو أبو عصام نبيل غانم من قرية مفعله، وأيضاً يدّعي الإمارة، قاموا بالنصب على الشيخ سعيد آل مكتوم من الإمارات على أساس أنهم يبنون جوامع في السويداء ويدّعون أمام الشيخ أنهم ينشرون الإسلام في السويداء، وأن الآلاف من الدروز دخلوا الإسلام على أيديهم، ويقبضون الآلاف من الدولارات”.

وقال الناشط خالد القضماني، إن (كمال أبو عساف) أحد أبرز لصوص محافظة السويداء، وقد عمل مؤخراً بالتعاون مع الأجهزة الأمنية للنظام على تسويق نفسه كأمير في السويداء، وذلك عقب منحه لقب أمير مما يعرف بـ (مجلس القبائل العربية) العام المنصرم.

وأضاف القضماني في حديث لـ (كلنا شركاء)، أن أبو عساف ظهر كمبشر بالإسلام خلال الأشهر الماضية، علماً أن أهالي محافظة السويداء هم من المسلمين (الموحدين)، والنطق بالشهادتين هو أمر أساسي لدى جميع (الدروز).

وأشار إلى أن الشخص الذي ظهر إلى جانبه في التسجيل المصور ويُدعى (نبيل الغانم)، يُعتبر من الشخصيات المقربة من إيران في السويداء، فنائب السفير الإيراني في سوريا زار منزله الصيف الماضي في بلدة (مفعلة) واجتمع مع رجال دين وفعاليات مدنية في محافظة السويداء وقتها.

ولفت القضماني إلى أن (كمال أبو عساف) انتقل من الإمارة المزعومة إلى خلق الأكاذيب بهدف جمع الأموال.

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