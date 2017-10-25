فيلم (وداعاً حلب) يفوز بجائزة مهرجان (روري بيك) البريطاني

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حاز مصورون وناشطون سوريون على جائزتين مقدمتين من مهرجان “روري بيك” البريطاني السنوي، بينهم مصورون وناشطون شاركوا في إنتاج فيلم “وداعاً حلب” الذي تحدث عن الأيام الأخيرة لهم شرقي حلب قبل أن يتم تهجيرهم.

وأفاد موقع “عنب بلدي” بأن أربعة مشاركين سوريين في مؤسسة “البراق” الإعلامية حصلوا على الجائزة عن أفضل مصورين صحفيين لفيلم “وداعاً حلب”، بينما نالت السورية “وعد الخطيب” جائزة عن فئة الإخبارية، مساء الإثنين 23 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وكانت قد تأسست الجائزة عام 1995، ومنذ ذلك الوقت تكرم أفضل المصورين الصحفيين المستقلين، وتحمل اسم المصور المستقل “روري بيك” من إيرلندا الشمالية، الذي قُتل أثناء تغطيته المواجهات خلال الأزمة الروسية قبل عامين من تأسيس الجائزة.

شارك في تصوير فيلم “وداعاً حلب” أربعة ناشطين هم: (باسم أيوبي، وسراج الدين العمر، وأحمد حشيشو من “البراق”، ومجاهد أبو الجود من “مركز حلب الإعلامي”).

وقال باسم أيوبي، المستقر في تركيا، إن المخرجة كريستين، وهي لبنانية تحمل جنسية بريطانية وتعمل مع شبكة “BBC”، حضرت التكريم مع فريق مونتاج الفيلم الذي يستمر على مدار 52 دقيقة، وتسلمت الجائزة نيابة عنهم.

بينما حصلت وعد الخطيب على الجائزة بشكل شخصي.

ونقل موقع “عنب بلدي” عن أيوبي تفاصيل المشاركة، حيث قال: “صورنا فيديوهات شخصية بعد الترشيحات تحدثنا فيها عن الأيام التي عشناها خلال تصوير الفيلم وعرضت في المهرجان”.

وعبّر الناشط المنحدر من مدينة حلب، عن سعادته بالحصول على الجائزة، “هي فرحة كبيرة ولا توصف ليس لي وإنما لأن ما جرى معنا وصل إلى كثير من الناس وشاهدوا كيف كنا نعيش وتعيش اليوم مدن أخرى في سوريا”.

عُرض “وداعًا حلب” على “BBC” في نيسان الماضي، وتحدث الفيلم عن الأيام الأخيرة لناشطين شرقي حلب، عاصروا الهجوم الأخير على المدينة، والذي أفضى إلى تهجير سكان الأحياء الشرقية منها، كانون الأول الفائت.

الفيلم كاملا:

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