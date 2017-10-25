الإدارة الذاتية تُنظّم دورياً لكرة القدم في مدينة حلب

زياد عدوان: كلنا شركاء

نظّم (اتحاد شبيبة روجآفا) “بيت الشباب” في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، يوم الإثنين الماضي 23 تشرين الأول/أكتوبر، دوري كرة القدم لفئة الشباب في الأحياء الشرقية التي تُسيطر عليها الإدارة الذاتية.

وحمل الدوري اسم “أوجلان محمد”، وهو أحد عناصر وحدات الحماية الكردية الذين قتلوا خلال المعارك التي دارت في مدينة الرقة، ويشارك في الدوري الذي سيستمر نحو أسبوع كامل حتى الأول من نوفمبر المقبل، 12 فريقاً لكرة القدم من حي الشيخ مقصود والأحياء الشرقية الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية.

واتخذت الإدارة الذاتية من ملعب حي بعيدين ساحة للمباريات، وانطلقت أولى المباريات الودية التي جمعت بين فريقي شبيبة الأحياء الشرقية وفريق “الشهيد ريدور” من حي الشيخ مقصود، فيما انتهت المباراة الأولى بفوز فريق الأحياء الشرقية بنتيجة خمسة مقابل أربعة أهداف، ولعب فريقي “نوروز” عفرين مقابل فريق حي الهلك التحتاني، وفاز فريق “نوروز” عفرين بعشرة أهداف مقابل ثلاثة.

وقال “علاء عبد الباقي” أحد لاعبي فريق “بستان الباشا” لـ (كلنا شركاء): “هذه المباريات الودية جاءت كمبادرة طيبة من مجلس الأحياء الشرقية، ومن أجل الترويح عن الشبان الذين لا يستطيعون الوصول إلى مناطق سيطرة النظام ولا يستطيعون الخروج من مناطق سيطرة الإدارة الذاتية”.

وأضاف “عبد الباقي”: “الروح الرياضية كانت حاضرة، وهذه الفعاليات كان لها أثر كبير لدى المدنيين الذين شجعوا اللاعبين ولم يكن هناك أي دور سياسي فيها”.

ولاقى افتتاح الدوري الذي نظمه (اتحاد شبيبة روجآفا) التابعة للإدارة الذاتية في الأحياء الشرقية استحسان المدنيين وخصوصاً أنه بإمكان جميع المدنيين حضور المباريات دون أن يتم اعتقالهم كما يحدث في المباريات التي ينظمها اتحاد كرة القدم التابع لحكومة النظام.