مسؤول إيراني: سليماني أحبط خطط إقامة (إسرائيل ثانية) بكردستان العراق

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قال مدير مكتب المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، محمد محمدي كلبايكاني، إن توجيهات المرشد الأعلى وجهود اللواء “قاسم سليماني” قائد “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني، حالت دون قيام “إسرائيل ثانية” في كردستان العراق.

ونقلت وكالة أنباء “فارس″ الإيرانية عن كلبايكاني قوله خلال مراسم تدشين 200 مسجد ومركز ثقافي في المناطق الأقل نمواً في إيران: “إن أمريكا وإسرائيل كانتا قد خططتا لتأسيس إسرائيل ثانية في إقليم كردستان العراق، وكان من الخزي أن رفعوا علم إسرائيل”.

وأردف كلبايكاني: “إلا أن توجيهات قائد الثورة الإسلامية وجهود اللواء سليماني قد أحبطت مخططاتهم وتم تحرير كركوك من دون إراقة دماء”.