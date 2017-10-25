أردوغان للسوريين والعراقيين: الاعتماد على وعود الامبرياليين لا يجلب سوى الخسارة

كلنا شركاء: ترك برس

خاطب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، شعبي سوريا والعراق، قائلاً إنّ الاعتماد على الوعود التي يقدّمها الإمبرياليين الغربيين لن يجلب سوى الخسارة والإحباط.

وأوضح أردوغان في كلمة ألقاها خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الذي يترأسه، أن تركيا لا يمكنها تقديم أي تنازلات أمام التطورات التي تشهدها المنطقة.

وأضاف أردوغان أنّ العملية العسكرية التي تجريها قوات بلاده بمحافظة إدلب السورية، حققت نتائجها إلى حد كبير، وأن أمامتركيا الآن موضوع مدينة عفرين بريف محافظة حلب الشمالية.

وأشار أردوغان إلى مواصلة القوات التركية تحصين مواقع نقاط المراقبة على الخط الفاصل بين إدلب وعفرين، بهدف مراقبة منطقة خفض التوتر في محافظة إدلب.

وشدّد الرئيس التركي، على أن أنقرة عازمة على التصدي لجميع التهديدات التي تتعرض لها في المنطقة، مبيناً أنّ حقد الأطراف المعادية لتركيا يزداد كلما قطعت الأخيرة اشواطاً في مكافحة التنظيمات الإرهابية.