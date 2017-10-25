أربيل تعرض تجميد نتائج الاستفتاء ووقف القتال

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تقدّمت حكومة إقليم كردستان العراق بمبادرةٍ أعربت فيها عن قبولها تجميد نتائج استفتاء الانفصال عن العراق، مقابل وقفٍ فوريٍّ لإطلاق النار وكل العمليات العسكرية في الإقليم.

وقالت حكومة كردستان في بيانٍ لها خلال الليلة الماضية إن ان الوضع المتوتر والخطير الذي يواجه‌ كوردستان والعراق، يفرض على الجميع ان يكونوا بمستوى المسؤولية‌ التاريخية‌، وعدم السماح بدفع الوضع نحو المزيد من القتال والمواجهة بين القوات العراقية‌ والبيشمركة‌.

وشنت قوات حكومة بغداد المركزية وميليشيات الحشد الشعبي المدعومة من إيران هجوماً واسعاً على عدة مدن من الإقليم عقب الاستفتتاء الذي جرى أواخر الشهر الماضي وأشارت نتائجه إلى تفضيل نحو 93 في المئة من سكان الإقليم الانفصال عن دولة العراق وتشكيل دولة جديدة بمسمى كردستان.

وأضاف البيان الذي نقلته وكالة “باسنيوز” المقربة من حكومة كردستان أن الهجمات والصدامات بين القوات العراقية وقوات البيشمركة منذ الـ 16 من الشهر الجاري وحتى اليوم الحقت خسائر بالجانبين، كما يمكن ان تؤدي الى نزيف مستمر وبالنتيجة تدمير النسيج والعلاقات الاجتماعية بين المكونات العراقية، مشيرةً أن هذا القتال لن يؤدي الى انتصار أي طرف، بل يقود البلد الى دمار شامل.

وتقدمت الحكومة بثلاثة مقترحات بهذا الخصوص وهي:

1- الوقف الفوري لاطلاق النار وكل العمليات العسكرية في اقليم كوردستان.

2- تجميد نتائج الاستفتاء الذي جرى في كوردستان العراق.

3- البدء بحوار مفتوح بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية على اساس الدستور العراقي.