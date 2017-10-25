هل يفتح (أستانة 7) سجون بشار الأسد؟

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ينطلق مؤتمر “أستانة 7” الاثنين المقبل، ويستمر على مدى يومين، ويأمل السوريون أخبارا سعيدة بشأن الإفراج عن معتقلين ومحتجزين، تقدر منظمات حقوقية عددهم بعشرات الآلاف في سجون نظام بشار الأسد، حيث يتصدر هذا الملف جدول أعمال المؤتمر.

ووفق بيان لوزارة الخارجية الكازاخية، الخميس الماضي، فإن الدول الضامنة للمفاوضات وهي تركيا وروسيا وإيران، اتفقت على أن تركز هذه الجولة على التصديق على مسودة العمل المشتركة المتعلقة بإطلاق سراح المعتقلين والمحتجزين والرهائن، وتسليم جثث القتلى، والبحث عن المفقودين.

ونقلت وكالة الأناضول التركية عن العقيد أحمد عثمان، القيادي في كتائب الثوار وعضو الوفد المفاوض في أستانة قوله، “أعتقد أن المعارضة ستشارك في الجولة المقبلة لبحث نقاط مهمة،” مضيفاً أن “أبرز الملفات المطروحة هي ملف المعتقلين” الذي أصبح الملف رقم 1 في مباحثات أستانة القادمة”.

وقال عثمان “ناقشنا هذا الملف في جولات سابقة، وقد أحصينا جميع المعتقلين والمحتجزين (لدى النظام)، وأعطينا الملف كاملا للروس عبر الوفد التركي، لذلك هذه الجولة حاسمة ومفصلية”، مشيراً أن تدخل إيران في الجولة السابقة منع من توقيع اتفاقٍ بشأن ملف المعتقلين.

وأوضح القيادي أنهم تلقوا وعوداً من الروس بتوافر الجدية في هذا الملف، وهو ما أشار إليه رئيس اللجنة الإعلامية لوفد المعارضة في أستانة أيمن العاسمي الذي قال للوكالة التركية: “كان هناك وعد في نهاية مؤتمر أستانة 6 فيما يخص ملف المعتقلين، وذُكر الملف في البيان الختامي”.

وأردف العاسمي قائلا: “كان هناك وعد من رئيس الوفد الروسي (ألكسندر لافرنتييف) بأنه سيزور دمشق خلال 15 يوما بعد الاجتماع الأخير (منتصف الشهر الماضي)، ويفتح الملف (مع النظام)، وسنرى مدى التزام الروس بذلك، وقدرتهم على السيطرة على النظام في ملف المعتقلين، لأن إيران لها يد مباشر فيه”.