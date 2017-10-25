الطيران التركي يلقي مناشير باسم الجيش الحر على منبج

سعيد جودت: كلنا شركاء

ألقت الطائرات التركية صباح اليوم الأربعاء، منشوراتٍ ورقيةٍ على مدينة منبج الخاضعة لسيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د) في ريف حلب الشرقي.

وتوعدت المناشير التي حملت توقيع الجيش السوري الحر تهديداً للميليشيات التي تسيطر على المدينة، وقطعت الوعود للأهالي بـ “تحرير” مدينتهم من هذه “العصابات”.

وقالت المناشير إن الجيش الحر قاتل “داعش” والآن يقاتل (ب ي د)، “ومازلنا بينكم ونعدكم أن نبقى أبناءكم الأوفياء لكم ولبلدنا منبج، وأن نطرد هذه العصابات المحتلة لبلدنا مهما كلف الأمر”.

وأضافت “سوف نقدم الغالي والنفيس في سبيل تحرير مدينتنا من هؤلاء الانفصاليين”.

وجاء توزيع هذه المناشير بعد أقل من 24 ساعة من توصل الحكومة السورية المؤقتة وفصائل الجيش السوري الحر في منطقة “درع الفرات” إلى اتفاقٍ على توحيد إدارة المعابر في المنطقة، وتسليمها للحكومة المؤقتة، وانتقال الفصائل إلى مرحلة الجيش النظامي على مرحلتين، الأولى تبدأ بتشكيل ثلاثة فيالق، الفيلق الأول: فيلق الجيش الوطني، والثاني: فيلق السلطان مراد، والثالث: فيلق الجبهة الشامية. وبعد شهر واحد سيتم تجريد الفصائل من مسمياتها، والتعامل مع الجيش النظامي في المرحلة الثانية.