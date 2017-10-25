إصابة قضاة بانفجارٍ في مقرّ (دار العدل) بدرعا

أغيد الرفاعي: كلنا شركاء

انفجرت عبوة ناسفة صباح اليوم الأربعاء 24 تشرين الأول/أكتوبر، على مدخل محكمة (دار العدل) الواقعة على طريق غرز ـ درعا، شرق درعا متسببة بإصابة قضاة وعاملين مدنيين في المحكمة.

وأوضح الناشط أحمد المصري لـ (كلنا شركاء) أن اثنين من قضاة محكمة (دار العدل) أصيبوا جراء التفجير، وهما (أبو سعيد المقداد) الذي أصيب بجروح خطيرة نُقل على أثرها لإحدى النقاط الطبية القريبة، بينما أصيب القاضي (أبو المجد اليرموك) بجروج متوسطة.

وأَضاف أن طريق أم المياذن ـ درعا البلد يعتبر من الطرقات المستهدفة بشكل مستمر، فعملية التفجير هي الثالثة من نوعها على هذا الطريق خلال الأسبوع الجاري.

وانفجرت بالأمس سيارةٌ مفخخةٌ في أحد مقار (جيش الثورة) في بلدة (المزيريب) غرب درعا، ما أدى لإصابة عددٍ من عناصر من “الجيش”، ومقتل منفذ الهجوم.