22 قتيلاً لقوات النظام في دير الزور

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلن تنظيم “داعش” عن مقتل 22 عنصراً من قوات النظام خلال محاولتهم التقدم مواقع يسيطر عليها التنظيم المحاصر في أحياء دير الزور الشرقية.

وقالت وكالة “أعماق” المقربة من التنظيم إن القتلى سقطوا خلال اشتباكات في حي الصناعة خلال اشتباكات مع التنظيم.

من جانبها، أكدت مصادر إعلامية موالية للنظام مصرع ستةٍ من عناصره من أبناء محافظة طرطوس وإصابة خمسةٍ آخرين بعضهم أصيبوا بحالات بتر أطراف.

والقتلى الذين أذاع أسماءهم إعلام النظام هم “اسماعيل درويش، وعامر حمدان، وباسم غانم، وعلي عثمان، وحسن ديب”، ومن بين المصابين ضابطٌ برتبة نقيب.