(قسد) تتهم النظام بمساندة (داعش) في دير الزور

رزان العمر: كلنا شركاء

اتهمت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، اليوم الأربعاء، قوات النظام بمساندة تنظيم “داعش” أثناء هجومه على مناطق تسيطر عليها في ريف دير الزور.

وقالت وكالة أنباء “هاوار” المقربة من (قسد) إن هذه المساندة كانت خلال الاشتباكات التي تدور في محطة جعفر بين (قسد) و(داعش) من خلال استهداف النظام لنقاط الأولى بقذائف الدبابات.

وأضافت الوكالة أن التنظيم بدأ منذ مساء أمس هجماتٍ على نقاط تمركز قسد في محطة جعفر، واستمرت حتى صباح اليوم حين تدخلت قوات النظام في هذه الاشتباكات، مساندة لتنظيم “داعش”، بحسب الوكالة، التي أشارت أن النظام قصف نقاط تمركز قسد في المحطة الواقعة على بعد 28 كم شمال شرق مدينة دير الزور.

في السياق، قال الموقع الرسمي لـ (قسد) إن مقاتليها تصدوا لهجمات متزامنة لقوات النظام وداعش على مواقع لها في قرية الجبيلة ومركز الجفرة في دير الزور.