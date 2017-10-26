هذا هو موقف (حماس) من الثورة السورية..

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قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، إن الحركة لم ولن تنحاز إلى أي طرف في الأزمة السورية، مؤكدا أن علاقة الحركة مع إيران وحزب الله ليست مرتبطة بالعلاقة مع سوريا.

وصرح خلال مقابلة مع صحيفة “شرق” الإيرانية، أن حماس ليست لديها علاقات مع سوريا، مضيفا: “سوريا في حالة حرب ونأمل أن تنتهي هذه الحرب في أسرع وقت وأن يعود الأمن والسلام”.

وشدد صالح العاروري على أن علاقة حزب الله وإيران قائمة فقط على قضية المقاومة، معتبرا أن العلاقة هامة بين الطرفين واستراتيجية لا تكتيكية. مشيراً في الوقت نفسه أن الحركة تتمتع بعلاقات جيدة مع السعودية.

وأكد العاروري أنهم لن يتخلوا عن القضية الأساسية، مضيفا “حماس ليست دولة مستقلة لتكون جانبا في معاهدات وتتدخل في الصراعات، نحن حركة مقاومة للاحتلال تعيش في فلسطين ولا يمكنها التدخل في مناطق أخرى”.

وجاءت تصريحات “العاروري” للصحيفة الإيرانية بعد أيام من تأكيد الصحيفة ذاتها بأن الحركة ستطلب من المسؤولين الإيرانيين التوسط لدى النظام في سوريا، لإعادة ترتيب العلاقات، التي تدهورت بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011.