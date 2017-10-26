وزير تجارة النظام يشبّح على وزير اقتصاده

معتصم الطويل: كلنا شركاء

كشف مصدر إعلامي موالٍ للنظام ان وزير الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام “عبد الله الغربي”، فوض نفسه ليحل محل وزير لاقتصاد والتجارة الخارجية “سامر الخليل”، فيما يخص عمليات استيراد من الخارج

واعتبر موقع “هاشتاغ سيريا” الموالي للنظام أن ذلك تشبيحاً من قبل الغربي على وزير الاقتصاد، وتعدياً على صلاحياته.

وقال المصدر إن هناك حركة اتصالات يجريها وزير التجارة مع وزارة الزراعة اللبنانية لبحث اتفاقيات تصدير البطاطا اللبنانية إلى سوريا وعبرها مقابل استيراد لبنان من سوريا مايمكن استيراده في المجال الزراعي.

وتصب هذه النشاطات ضمن قائمة اختصاصات وصلاحيات وزارة الاقتصاد التي مازالت تأخد “موقع المتفرج لكل مايقوم به وزير التجارة الداخلية الذي همس في أذن أحد زملائه في الحكومة أن الوزارة ستقوم باستيراد البطاطا بأعتبارها تاجراً”، بحسب المصدر.

وأكد الموقع على أن القرارات الناظمة لعملية الاستيراد تحتم على الغربي ولو كان يريد أن يستورد أو يصدر باسم الوزارة أن يأخذ موافقة وزارة الاقتصاد.