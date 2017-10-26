القوات العراقية تطالب كردستان بالمثلث الحدودي مع تركيا وسوريا

كلنا شركاء: رصد

تحركت ثلاثة أحزاب في إقليم كردستان العراق أمس لعزل رئيس الإقليم مسعود بارزاني، محملين إياه مسؤولية «الكارثة السياسية والعسكرية» التي يمر بها الإقليم، في وقت أفادت تقارير بأن القوات العراقية طلبت من قوات البيشمركة الكردية تسليمها منطقة المثلث الحدودي مع تركيا وسوريا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها إن القوات العراقية طالبت قوات البيشمركة بتسليم مواقعها في منطقة فيشخابور الواقعة بين زاخو وربيعة التي تشكل المثلث العراقي ــ التركي ــ السوري. وتريد القوات العراقية تأمين المنطقة لفتح معبر حدودي بديل لمعبر الخابور مع تركيا ضمن إجراءات بغداد بالتنسيق مع أنقرة وطهران ضد أربيل، رداً على استفتاء الاستقلال الذي أجري في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي.

وفي المقابل، تقدّمت حكومة إقليم كردستان العراق بمبادرةٍ أعربت فيها عن قبولها تجميد نتائج استفتاء الانفصال عن العراق، مقابل وقفٍ فوريٍّ لإطلاق النار وكل العمليات العسكرية في الإقليم.

وقالت حكومة كردستان في بيانٍ لها خلال الليلة الماضية إن ان الوضع المتوتر والخطير الذي يواجه‌ كوردستان والعراق، يفرض على الجميع ان يكونوا بمستوى المسؤولية‌ التاريخية‌، وعدم السماح بدفع الوضع نحو المزيد من القتال والمواجهة بين القوات العراقية‌ والبيشمركة‌.