6 ليترات مازوت مخصصات قريةٍ مواليةٍ في حماة وموالون: هدول للذكرى

صفوان أحمد: كلنا شركاء

ناشد أهالي قرية الخرسان الموالية التابعة لناحية الحمرا في ريف حماة الشرقي، اليوم الأربعاء (25 تشرين الأول/أكتوبر)، محافظ حماة في حكومة النظام، لإنصافهم في توزيع المازوت، بعد أن تم توزيع 6 ليترات مازوت مخصصات القرية التي يقطن فيها نحو 2000 نسمة.

ونشرت “شبكة أخبار حماة” الموالية مناشدة أهالي القرية، وعنونتها “برسم السيد محافظ حماة”، وجاء في المناشدة “نحن أهالي قرية الخرسان تم توزيع 6 لتر مازوت فقط للقرية، مع العلم نحن خط أول في الريف الشرقي لحماة”.

وأضافت “ليش هيك؟ نحن 300 دفتر عائلة، تعداد السكان 2000 نسمة، يرجى الاهتمام“.

أثارت الحادثة سخرية الموالية المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، فعلّق “رابح النخله” قائلاً: “والله عيب 6 لتر، ومنين بدنا نجيبن من جبرين مسافة 30 كيلو متر”، وأضاف “ماهر العزون”: “مع انو وزير النفط قال في زياده مازوت هيك حكى ع التلفزيون…عبو مخصصاتكن من الشاشة، وإذا ما لقيت مازوت بالشاشة 6 لتر حطن بسراج الو فتيله وشعلو بكفيك كل الشتويه”.

وقال “علي بالا”: “لمين متقولو هالحكي، كلن اكزب من بعضن، لك ياولاد ال….. 6لتر مازوت شوبدن يكفو عيلة ازا معدل وسطي العائلة بدا 3لتر باليوم، عشو منتدفا”.

وأضاف “حسام سليمان” معلقاً على الخبر: “اي هدول مو للدفئة، هدول للزكره منشان ماتنسو شكل المازوت”. وقال “داني الهسوي” مستغرباً: “٦ ليتر يعني ٣ قناني بيبيسي لضيعة!!!!”.

ومن جانبه علّق “فادي اليوسف” قائلاً: “عادي يا صديقي اذا انتو 6 لتر غيركن ماصرلو ولا لتر، متل الطوبة مثلا، بقا تحمد ربك وقول مليح”.

وكانت قد أعلنت حكومة النظام عن زيادة مخصّصات محافظة حماة من مازوت التّدفئة من قبل الإدارة العامّة لشركة المحروقات بكمّيّة 700 ألف ليتر إضافيّة، ليصبح إجمالي حصّة حماة لشهر أيلول الماضي 3,4 مليون ليتر.