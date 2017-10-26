الدفاع الروسية تدعو مجموعة (آسيان) للمشاركة في إعمار سوريا

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دعا وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، حلفاء روسيا في مجموعة “آسيان” إلى المشاركة في مشروعات لإعادة الإعمار في سوريا، مشيراً إلى أن تنظيم “داعش” بات يسيطر على أقل من 5 في المئة من الأراضي السورية.

وأفادت صحيفة “الحياة” بأن شويغو قال خلال اجتماع لوزراء دفاع بلدان “آسيان”، إن “داعش” كان يُسيطر قبل التدخل العسكري الروسي المباشر في سوريا في أيلول/سبتمبر 2015 على نحو 70 في المئة من الأراضي السورية، مشيراً إلى أن القوات الروسية دمرت خلال عامين، 948 معسكر تدريب و666 مصنعاً وورشة لإنتاج الذخيرة إضافة إلى 1500 معدة عسكرية لـ “التنظيمات الإرهابية” في سوريا.

وأضاف أنه “تم تحرير 998 مدينة وقرية، وتحرير 503 آلاف منطقة بمساحة 223 كيلومتراً مربعاً، كما تم القضاء على معظم المسلحين وبدأت استعادة الحياة السلمية في سوريا”.

ولفت شويغو إلى عودة 1.21 مليون مواطن إلى بلداتهم منذ عام 2015، بينهم 660 ألفاً عادوا منذ مطلع العام، وأشار إلى أن نشاط مركز المصالحة الروسي في قاعدة «حميميم» أسفر عن انضمام 2500 منطقة إلى عملية المصالحة.

وأورد الوزير الروسي تفاصيل عن النشاط المالي لتنظيم “داعش” الذي قال إنه انحسر بشكل حاسم. وقال إن “دعم تنظيم داعش على حساب النفط السوري توقف عملياً”.

وأشار شويغو إلى أنه حتى عام 2015، كسب “داعش” نحو 3 بلايين دولار سنوياً من بيع النفط على الأراضي السورية، و”في فترات معينة وصل حجم المبيعات لـ 10 ملايين دولار يومياً. اليوم، الدعم المالي لـ داعش من الأراضي السورية توقف عملياً”.