للمرة الأولى في (سوريا الأسد)… (فودكا) صناعة محلية

سامر عزام: كلنا شركاء

نشرت الصفحات الموالية للنظام صوراً لأول مشروب (فودكا) من إنتاج (سوريا الأسد)، (الفودكا) لم يكن مشروباً اعتيادياً خلال السنوات الماضية، فالنظام قام بتوزيعه على أسر قتلاه في الساحل السوري.

صفحة (أخبار مصياف) المقربة من النظام نقلت الخبر تحت عنوان (بمواصفات عالمية تفوق المستورد الموجود بالسوق، معمل اسكندر العيسى ينتج أول فودكا سورية).

وأشارت الصفحة الموالية إلى أن “معمل اسكندر عيسى وأولاده بدأ إنتاج أول مشروب فودكا صناعة سورية بمواصفات عالمية تفوق بجودتها الموجود بالسوق حاليا، ويتميز مشروب zoom الذي يأتي بنوعين بأنه vodka mix خالي من مشروب الطاقة على خلاف مشروبات الميكس وما يسببه ذلك من أضرار، علماً بأنه يأتي بعبوة معدنية عالية الجودة مصنعة من شركة ( crown ) التي تصنع العبوات المعدنية لأكبر وأشهر الشركات العالمية”.

وأضافت الصفحة “تمتلئ السوق السورية بالعديد من أنواع المشروبات الأجنبية واللبنانية المستوردة، ليكون بذلك zoom أول منتج سوري من نوعه، علماً أنه يضاهيها لجهة الجودة والسعر، بكل فخر صناعة سورية ممتازة”.

نظام بشار الأسد كان قد وزّع (الفودكا) على ذوي قتلاه فب شهر تموز/يوليو الماضي في بلدة (السقيلبية) غرب حماة، ما أثار موجة من السخرية في أوساط الشارع الموالي.

ونشرت صفحة (كافيه السقيلبية) الموالية حينها صورةً لما قالته إنها معوناتٌ وصلت لعائلات قتلى قوات النظام وميليشياته في مدينة السقيلبية، ويظهر فيها ربطة خبز وزجاجة مشروب (فودكا).

وعلّقت الصفحة الموالية على الصورة: “صدق أو لا تصدق، اليوم في السقيلبية تم توزيع معونة عبارة عن ربطة خبز بايتة + قنينة فودكا”.

وأشارت إلى أن “المعونة أتت لعوائل الشهداء، والي عم يوزع غالب الظن مفكرين الفودكا دبس رمان، يرجى الانتباه”، وختمت الصفحة الموالية مستنكرة هذا الفعل “وصلنا أقصى درجات الجنون والعيب فعلا !!!”.