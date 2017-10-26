الأمم المتحدة تتوقع تمديد عمل لجنة تحقيق استخدام الأسلحة الكيميائية بسوريا

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توقعت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، مواصلة لجنة التحقيق الدولية في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا عملها.

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، للصحفيين في مقر المنظمة الدولية بنيويورك، “نحن نأمل ونتوقع أن تتمكن آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (جيم) من مواصلة مهمتها في سوريا”.

جاءت تصريحات المسؤول الأممي ردًا على أسئلة الصحفيين بشأن موقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من إخفاق مجلس الأمن الدولي، أمس، في تمرير مشروع قرار يدعو لتمديد عمل آلية التحقيق الدولية في سوريا.

وأمس الثلاثاء، أخفق مجلس الأمن في تجديد تفويض مهمة التحقيق في استخدام أسلحة كيميائية بسوريا، بسبب استخدام روسيا لحق النقض “فيتو” ضد مشروع قرار أعدته الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي جلسة التصويت حصل مشروع القرار على موافقة 11 دولة من إجمالي أعضاء المجلس (15 دولة)، لكن حق النقض (الاعتراض) الذي مارسه المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فاسيلي نيبنزيا، حال دون صدور مشروع القرار.

وبحسب ميثاق الأمم المتحدة، يقتضي تمرير مشروع القرار بالمجلس حصوله على موافقة 9 أعضاء على الأقل، شريطة أن لا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية بالمجلس، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا.

وإلى جانب “الفيتو” الروسي، اعترضت بوليفيا، فيما امتنعت كل من الصين وكازاخستان عن التصويت على مشروع القرار.

وتشكلت آلية التحقيق المشتركة التي تضم الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2015، وجرى تجديد تفويضها عامًا آخر في 2016، حيث تنتهي ولايتها بحلول 17 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وخلصت لجنة التحقيق المشتركة، مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، في نتيجة أولية إلى أن النظام السوري استخدم غاز السارين في مجزرة وقعت، في 4 أبريل/نيسان الماضي، في بلدة “خان شيخون”، الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة، في محافظة إدلب (شمال غرب).

وقُتل في هجوم “خان شيخون” أكثر من 100 مدني، وأصيب ما يزيد على 500 آخرين، غالبيتهم أطفال، وسط إدانات دولية واسعة. –