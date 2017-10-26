هيئة العمل الوطني تشكر روسيا على (الفيتو) الأخير

معاوية مراد: كلنا شركاء

أصدرت هيئة العمل الوطني التي تنتمي لما يسمى “معارضة الداخل”، أمس الأربعاء 25 تشرين الأول/أكتوبر، بياناً شكرت فيه استخدام روسيا “الفيتو” ضد قرارٍ بمجلس الأمن لمنع تجديد تفويض مهمة تحقيق في استخدام أسلحة كيماوية في سوريا.

وجاء في البيان الذي نشرته “ميس كريدي” نائبة أمين عام هيئة العمل الوطني، على صفحتها في “فيسبوك”: “بوصفنا فصيل من المعارضة الموجودة في سوريا، ونعيش في الداخل ضمن ظروف الحرب المسعورة، نشكر دولة روسيا الاتحادية على المواجهة بالفيتو في مجلس الأمن”.

واعتبر البيان روسيا الطرف الضامن للتسوية السياسية في سوريا: “ونعتبرها الطرف الضامن لأي تسوية سياسية في سورية لما تقدمه من مواقف تمنع محاولات الولايات المتحدة وسياساتها الهمجية بحق الشعوب والدول، وخصوصاً في سورية، ونثمن عالياً للاتحاد الروسي استمراره في دعم الحوار السياسي السوري السوري”.

وكانت روسيا قد استخدمت الفيتو في جلسة يوم أمس الأول الثلاثاء، وامتنعت الصين عن التصويت ورفضته مع روسيا بوليفيا فقط، وأيدته 11 دولة، وبعد القرار اتهمت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، “نيكي هيلي” روسيا بحماية “القتلة ونظام الأسد الوحشي والإرهابيين”، الذين يستخدمون الأسلحة الكيميائية في سوريا.