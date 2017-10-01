لبنانيون يعتدون على شاب سوري أمام أعين الشرطة

وهيب اللوزي: كلنا شركاء

تداول ناشطون سوريون ولبنانيون شريطاً مصوراً لمجموعة من الشبان اللبنانيين يعندون بالضرب على سوري في الشارع وضح النهار في منطقة برج حمود بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وقالت صفحة “وينيه الدولة” التي نشرت الشريط إن “عصابات دولة برج حمود” تمنع أي سوري دخول حدود “دولتها”، وهذا ما دعاها للاعتداء على الشاب السوري بهذه الطريقة الوحشية.

وقال ناشطون لبنانيون تداولوا الشريط إن العشرات من الشبان يشكلون مجموعات تهيمن وتسيطر سيطرة تامة على منطقة الدورة-برج حمود. ويبرز نشاطها بين “التشبيح على المحلات واهالي المنطقة والاعتداء المستمر على العمال السوريين أمام أعين شرطة بلديتها ومن دون تدخل جازم من الاجهزة الامنية لاعتقال ووضع حد لهذا الوضع الشاذ في اهم المنطق التجارية على ضواحي العاصمة اللبنانية”.

وأضاف المصدر “بعد الشكاوى المتكررة من المواطنين تجاه هذه الممارسات وصلنا اليوم فيديو مروع عن اعتداء هذه العصابات على أحد السوريين بشكل دامي وعنيف وسط الطريق الرئيسية لبرج حمود ووسط غياب اي تدخل كما يظهر الفيديو من شرطة بلديتها الذين كانوا يشاهدون ما حصل ومن دون تدخل منهم”.